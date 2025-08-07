Корабли России и Китая начали работу в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Корабли России и Китая начали работу в Азиатско-Тихоокеанском регионе Совместный отряд кораблей России и Китая начал патрулирование в АТР

Совместная группировка кораблей Тихоокеанского флота России и ВМС Китая приступила к плановому патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила пресс-служба российского флота. Совместные морские операции России и Китая в АТР проводятся ежегодно с 2021 года и стали важным элементом двустороннего военного сотрудничества.

Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая сформировали совместный отряд и вышли в Японское море для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — говорится в официальном заявлении.

В состав соединения вошли российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и китайский эскадренный миноносец «Шаосин», а также вспомогательные суда обеих стран. Основными задачами миссии объявлены укрепление военно-морского сотрудничества, поддержание региональной стабильности и защита экономических интересов двух государств.

Патрулирование началось сразу после завершения российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2025». Они проходили с 1 по 5 августа в акватории Японского моря.

