В Белоруссии стартовали оперативно-тактические учения ВВС и ПВО

В Белоруссии с 6 по 30 августа пройдут оперативно-тактические учения с участием подразделений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики. Учения состоятся под руководством заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Михаила Матросова.

Учение пройдет в два этапа. На первом — соединения и воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск отработают вопросы обеспечения противовоздушного прикрытия войск и охраняемых объектов в ходе отражения удара средств воздушного нападения противника и совершения маневра зенитных ракетных подразделений, — говорится в сообщении.

Второй этап начнется после переброски подразделений на российский полигон Ашулук. Там пройдет активная фаза учений с боевой стрельбой. Также в ходе маневров планируется отработка задач боевого управления и взаимодействия между разными видами войск.

Ранее российские и китайские военные корабли начали практическую часть учений «Морское взаимодействие — 2025» в Японском море, выйдя из Владивостока. Кроме того, в конце июля ВМФ России совместно с иранскими ВМС провел учения CASAREX 2025 в Каспийском море, направленные на повышение морской безопасности и укрепление взаимодействия между странами.