Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО

Экс-заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова оставили под стражей, после того как Апелляционный суд признал законным его арест по делу о крупных взятках и злоупотреблении властью, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда. Инстанция отклонила жалобы защиты бывшего замруководителя.

Постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Стригунова признано законным, апелляционные жалобы защиты фигуранта дела суд отклонил, — говорится в сообщении.

Стригунова обвиняют в получении взяток на общую сумму свыше 66 миллионов рублей от бизнесменов за покровительство при исполнении многомиллионных госконтрактов на строительство в 2012–2014 годах. Кроме того, ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее ущерб государству на 2 млрд рублей.

Следствие утверждает, что в 2014 году Стригунов, зная о непригодности земельного участка (малая площадь и близость к аэропорту), приказал строить учебный центр в Кузбассе. В итоге объект не был введен в эксплуатацию.

Ранее о задержании экс-заместителя главы Росгвардии сообщили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. По данным журналистов, ему уже предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.