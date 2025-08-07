Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 03:39

Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО

ТАСС: суд оставил экс-замглавы Росгвардии Стригунова под арестом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экс-заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова оставили под стражей, после того как Апелляционный суд признал законным его арест по делу о крупных взятках и злоупотреблении властью, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда. Инстанция отклонила жалобы защиты бывшего замруководителя.

Постановление 235-го гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Стригунова признано законным, апелляционные жалобы защиты фигуранта дела суд отклонил,говорится в сообщении.

Стригунова обвиняют в получении взяток на общую сумму свыше 66 миллионов рублей от бизнесменов за покровительство при исполнении многомиллионных госконтрактов на строительство в 2012–2014 годах. Кроме того, ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее ущерб государству на 2 млрд рублей.

Следствие утверждает, что в 2014 году Стригунов, зная о непригодности земельного участка (малая площадь и близость к аэропорту), приказал строить учебный центр в Кузбассе. В итоге объект не был введен в эксплуатацию.

Ранее о задержании экс-заместителя главы Росгвардии сообщили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. По данным журналистов, ему уже предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Росгвардия
взятки
суды
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.