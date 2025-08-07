Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025

«Есть все шансы»: Трамп оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Трамп заявил, что существуют высокие шансы на встречу Путина и Зеленского

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил о высокой вероятности проведения в ближайшее время переговоров между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление республиканец сделал 6 августа в беседе с журналистами.

Есть все шансы, что встреча состоится совсем скоро, — сказал Трамп, комментируя перспективы российско-украинских переговоров.

Глава Белого дома отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта. Одновременно госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и Путина в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.

Ранее Трамп выразил оптимизм относительно возможности определения сроков завершения конфликта на Украине в ближайшие недели. Американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме отметил значительный прогресс в переговорном процессе, хотя конкретные даты пока не называются. Администрация США продолжает работу по выработке возможных вариантов урегулирования, подчеркивая важность достижения устойчивого мира.

