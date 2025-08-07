Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции Трамп: срок ультиматума по Украине истекает, но идут серьезные переговоры

Срок для достижения соглашения по Украине подходит к концу, однако президент США Дональд Трамп заявил на брифинге для прессы, что сейчас ведутся интенсивные переговоры об урегулировании ситуации. При этом он не стал упоминать возможные санкции против России в случае срыва договоренностей.

Американский лидер подтвердил журналистам в Белом доме, что обозначенный им ранее 10–12-дневный срок почти истек. Но вместо обсуждения последствий Трамп сместил акцент на текущий диалог.

Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это, закончить это, — пояснил он.

Ранее глава Белого дома отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта. Одновременно госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента РФ Владимира Путина в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.

Трамп также выразил оптимизм относительно возможности определения сроков завершения конфликта на Украине в ближайшие недели. Американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме отметил значительный прогресс в переговорном процессе, хотя конкретные даты пока не называются. Администрация США продолжает работу по выработке возможных вариантов урегулирования, подчеркивая важность достижения устойчивого мира.