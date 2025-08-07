Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 03:23

Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции

Трамп: срок ультиматума по Украине истекает, но идут серьезные переговоры

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Срок для достижения соглашения по Украине подходит к концу, однако президент США Дональд Трамп заявил на брифинге для прессы, что сейчас ведутся интенсивные переговоры об урегулировании ситуации. При этом он не стал упоминать возможные санкции против России в случае срыва договоренностей.

Американский лидер подтвердил журналистам в Белом доме, что обозначенный им ранее 10–12-дневный срок почти истек. Но вместо обсуждения последствий Трамп сместил акцент на текущий диалог.

Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это, закончить это, — пояснил он.

Ранее глава Белого дома отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта. Одновременно госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента РФ Владимира Путина в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.

Трамп также выразил оптимизм относительно возможности определения сроков завершения конфликта на Украине в ближайшие недели. Американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме отметил значительный прогресс в переговорном процессе, хотя конкретные даты пока не называются. Администрация США продолжает работу по выработке возможных вариантов урегулирования, подчеркивая важность достижения устойчивого мира.

Дональд Трамп
санкци
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.