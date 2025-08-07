Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 02:56

В США задержали военнослужащего из-за России

США сообщили о задержании военного якобы за попытку передачи РФ данных об Abrams

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В США арестован военнослужащий, подозреваемый в якобы попытке передачи секретной информации о танках M1 Abrams российским представителям. Инцидент произошел в Техасе, расследованием занимаются ФБР и армейская контрразведка, сообщили в Минюсте страны.

Обвиняемый пытался передать России конфиденциальную информацию, имеющую отношение к национальной обороне и касающуюся эксплуатации M1A2 Abrams, — заявил помощник генпрокурора США Джон Айзенберг.

По данным Минюста, 22-летний Тэйлор Ли в июле, предположительно, передал подробную документацию о боевой машине и договорился о поставке одного из компонентов танка. В конце месяца он прибыл с обещанной деталью в условленное место, где был задержан.

Власти подчеркивают серьезность обвинений — утечка информации о Abrams могла бы серьезно повлиять на национальную безопасность страны. Расследование продолжается, детали дела не разглашаются.

Ранее сообщалось, что переданные Украине американские танки Abrams оказались неспособны противостоять современным российским противотанковым системам. Почти 90% этих машин были выведены из строя. Боевое применение танков оказалось ограниченным из-за нехватки авиационной и артиллерийской поддержки.

США
задержания
шпионаж
Abrams
