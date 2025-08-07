Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 02:01

Синоптики пообещали «осенние» температуры ночью в Москве

Вильфанд: температура воздуха в Москве ночью будет опускаться до 10 градусов

В Московском регионе ожидается переход к сезонным температурам с 7 августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, дневные показатели составят 18–23 градуса, а ночью столбики термометров могут опускаться до +10.

Ночные температуры будут в диапазоне от 10 до 14 градусов. Казалось бы, заметное понижение температуры, но это не похолодание, потому что температура будет около или на один градус ниже нормы, — пояснил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в четверг ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, а в последующие дни — слабые осадки с переменной облачностью. Устойчивый температурный режим без экстремальных явлений сохранится до конца недели и в начале следующей.

По словам специалиста, такие показатели соответствуют климатической норме для данного периода. В Москве дневная температура составит 18–22 градуса, по области — до 23 градусов. В дальнейшем температурный фон немного повысится до 20–24 градусов в дневное время.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе за сутки выпало до 130% месячной нормы осадков. В Долгопрудном и Красногорске выпало по 41 мм осадков.

