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05 августа 2025 в 08:18

За сутки в Москве выпало до 130% месячной нормы осадков

Тишковец: в столичном регионе за сутки выпало до 130% месячной нормы осадков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В столичном регионе за сутки выпало до 130% месячной нормы осадков, заявил в беседе с РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В Долгопрудном и Красногорске выпало по 41 мм осадков, уточнил синоптик.

Самые сильные дожди зафиксированы в Наро-Фоминске — 84 миллиметра, а это 130% от всего положенного объема небесной влаги за август, — сказал Тишковец.

Синоптик уточнил, что за минувшие сутки в Москве на Балчуге выпало 30 миллиметров осадков, на опорной метеостанции ВДНХ — 34 миллиметра, в Бутово — 35 миллиметров. Это составляет 45% от месячной нормы, уточнил Тишковец. По его словам, установленный в 1989 году суточный рекорд составляет 37,8 миллиметра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сохранении неблагоприятной погодной обстановки на юге России. Из-за вертикального перемещения воздушных масс в Ставропольском крае, Крыму, республиках Северного Кавказа и Краснодарском крае наблюдались сильные дожди, грозы и шквалистый ветер.

До этого Вильфанд сообщил, что температура воздуха в девяти регионах России превысит климатическую норму на 5–9 градусов. По его словам, в Архангельской области до 5 августа ожидается до 32 градусов жары, в Мурманской — до 30. В Карелии и НАО температура достигнет 30 градусов, что на 8–9 градусов выше нормы.

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