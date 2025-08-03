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03 августа 2025 в 16:54

Синоптик раскрыл, сколько продлятся мощные осадки на юге России

Синоптик Вильфанд предупредил о сохранении непогоды в южных регионах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Над югом европейской части России сохраняется неустойчивая атмосферная обстановка, которая вызывает проливные дожди и шквалистый ветер, рассказал Lenta.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, наиболее сложная ситуация сейчас в Ставропольском крае, Крыму, республиках Северного Кавказа и Краснодарском крае.

Синоптик пояснил, что над регионом наблюдается перемещение воздушных масс с поверхности земли в верхние слои атмосферы. Это провоцирует высокую грозовую активность, интенсивные осадки и сильные порывы ветра.

Летом прогноз опасных явлений выпускается с меньшей заблаговременностью. Перемещение воздушных масс по вертикали в такой период сложнее моделируется. Однако можно прогнозировать, что сегодня, в понедельник, и в ночь на вторник неблагоприятная обстановка на юге России сохранится, — пояснил эксперт.

Ранее Вильфанд сообщил, что температура воздуха в девяти регионах России превысит климатическую норму на 5–9 градусов. По его словам, в Архангельской области до 5 августа ожидается до 32 градусов жары, в Мурманской — до 30. В Карелии и НАО температура достигнет плюс 30, что на 8–9 градусов выше нормы.

Роман Вильфанд
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Краснодарский край
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