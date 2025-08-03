Аномальная жара накроет сразу девять российских регионов

Температура воздуха на 5–9 градусов выше климатической нормы ожидается в девяти регионах страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, в Архангельской области до 5 августа установится 29–32 градусов тепла — это на 5–8 градусов выше нормы.

В Мурманской области также будет на 6–10 градусов жарче — 25–30 градусов жары. В Ненецкой автономной области и Карелии столбики покажут до +30, что является превышением нормальных показателей на 8–9 градусов.

Кроме того, аномальная жара настигнет Чечню и Ингушетию. Там будет до +41 градуса. На Дальнем Востоке показатель поднимется до +30 градусов, что на 6–8 градусов выше нормы.

Ранее известные стилисты — Лора Лонгмайр, Джо Хейс и Синтия Кеннеди — назвали льняные брюки лучшей одеждой в жару. Они заняли первую строчку в списке подходящих вещей. Помимо этого, эксперты отнесли к комфортной для жарких дней одежде платье-трапецию без рукавов и юбку в пол. В перечень были добавлены также капри и эспадрильи на платформе или на танкетке.