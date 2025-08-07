«Уже обманул»: Зеленского уличили во лжи России и США Аналитик Меркурис: Зеленскому нельзя доверять из-за его противоречивых заявлений

Британский аналитик Александр Меркурис в ролике на своем YouTube-канале обвинил президента Украины Владимира Зеленского в систематическом обмане США. По его словам, украинский лидер намеренно пытается столкнуть Москву с Вашингтоном. Особое недоверие вызвала у эксперта «минеральная сделка».

По мнению Меркуриса, словам Зеленского верить нельзя из-за их непоследовательности и обманчивости. Аналитик подчеркнул, что предпочитает анализировать заявления президента РФ Владимира Путина, который говорит прямо, в отличие от украинского лидера.

Эксперт утверждает, что Зеленский постоянно искажает реальность в своих выступлениях. Ярким примером такого обмана, по словам Меркуриса, стала так называемая минеральная сделка с США. Он уверен, что Вашингтон в итоге ничего не получит, поскольку ключевые месторождения уже контролируются Россией.

Зеленский уже обманул американцев с минеральной сделкой. <…> Ему я бы доверял как можно меньше или не доверял бы вовсе, — заключил Меркурис.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что конфликт на Украине вряд ли закончится в течение этого года. При этом он считает, что переговоры между Москвой и Киевом продолжатся.