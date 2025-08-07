«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах Daily Star: британский адвокат Каплан собрал документы об инопланетянах на Земле

Документальная книга об НЛО под названием «Not For Disclosure» («Не подлежит разглашению») знаменитого британского юриста Джонатана Каплана готовится к выходу, сообщает издание Daily Star. В ней адвокат намерен рассказать «всю правду» о пришельцах.

За последние 50 лет он встречался и подружился с большинством ключевых фигур (политики и спецслужб). Его книга станет подробным, актуальным и даже шокирующим рассказом об этой важнейшей и волнующей теме, — заявил издатель будущей работы.

Каплан утверждает, что его труд станет наиболее полным собранием доказательств существования инопланетян на Земле. Среди обещанных сенсаций — новые данные об убийстве Джона Кеннеди, переговорах президента Гарри Трумэна по вопросам НЛО и деятельности засекреченной группы «Маджестик-12».

Ранее сообщалось, что педсказание физика Стивена Хокинга об инопланетном вторжении может сбыться из-за появления межзвездного объекта 3I/ATLAS, открытого учеными Гарвардского университета. По словам физика, излишняя самоуверенность грозит человечеству катастрофическими последствиями. В частности, перед смертью в возрасте 76 лет Хокинг предупредил, что людям не следует отвечать на посланные на Землю из космоса сигналы.