07 августа 2025 в 04:02

«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах

Daily Star: британский адвокат Каплан собрал документы об инопланетянах на Земле

НЛО НЛО Фото: Global Look Press/Sipa Asia/Zhu Guoping

Документальная книга об НЛО под названием «Not For Disclosure» («Не подлежит разглашению») знаменитого британского юриста Джонатана Каплана готовится к выходу, сообщает издание Daily Star. В ней адвокат намерен рассказать «всю правду» о пришельцах.

За последние 50 лет он встречался и подружился с большинством ключевых фигур (политики и спецслужб). Его книга станет подробным, актуальным и даже шокирующим рассказом об этой важнейшей и волнующей теме, — заявил издатель будущей работы.

Каплан утверждает, что его труд станет наиболее полным собранием доказательств существования инопланетян на Земле. Среди обещанных сенсаций — новые данные об убийстве Джона Кеннеди, переговорах президента Гарри Трумэна по вопросам НЛО и деятельности засекреченной группы «Маджестик-12».

Ранее сообщалось, что педсказание физика Стивена Хокинга об инопланетном вторжении может сбыться из-за появления межзвездного объекта 3I/ATLAS, открытого учеными Гарвардского университета. По словам физика, излишняя самоуверенность грозит человечеству катастрофическими последствиями. В частности, перед смертью в возрасте 76 лет Хокинг предупредил, что людям не следует отвечать на посланные на Землю из космоса сигналы.

адвокаты
пришельцы
НЛО
книги
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
