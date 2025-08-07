Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены

В столицу пришло похолодание, но пока оно слабо повлияло на уровень пыльцы: полынь и грибки все еще держатся в воздухе. Рассказываем, о чем еще стоит беспокоиться поллинозникам.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Резкое похолодание и дожди в четверг принесут временное облегчение многим москвичам. Утром температура опустится до +16 °C, а днем воздух прогреется максимум до +21 °C. В течение всего дня прогнозируется облачная погода с дождями, влажность повысится, солнца будет почти не видно.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 7 августа

Несмотря на дожди и снижение температуры, аллергены полностью из воздуха не исчезают.

Полынь сейчас остается на среднем уровне — от 101 до 1000 единиц на кубометр. Даже при влажной погоде ее пыльца продолжает поступать в атмосферу, особенно в тех районах, где она цветет массово — на обочинах, пустырях и у воды.

Плесневые грибки, особенно кладоспориум и альтернария, по-прежнему фиксируются в очень больших количествах — более 1000 единиц на кубометр. Будьте осторожны!

Злаки, напротив, почти полностью завершили сезон цветения. Их пыльца в атмосфере фиксируется лишь локально и в минимальных количествах — особенно в ближнем Подмосковье. Для большинства аллергиков злаковая угроза на сегодня уже не актуальна.

Таким образом, уровень пыльцы в столичном воздухе в этот четверг вызывает опасение в первую очередь из-за спор грибков. Аллергикам стоит соблюдать осторожность и учитывать погодные колебания при планировании дня.