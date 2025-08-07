Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана

На Камчатке извержение Ключевского вулкана достигло максимальной степени опасности для авиации. Повышение уровня угрозы связано с мощным утренним выбросом пепла на высоту до 11 километров, сообщили ТАСС в Камчатской службе реагирования на вулканические извержения.

Ключевской — код авиационной опасности красный. Взрывоопасное извержение вулкана продолжается, — указано в сообщении.

До этого вулкан имел «оранжевый» код опасности, означающий угрозу только для низколетящих воздушных судов. Сейчас пепловые выбросы представляют опасность для всех видов авиации. Спасатели предупредили о возможных пеплопадах в Усть-Камчатском районе в ближайшие дни.

Специалисты прогнозируют усиление активности вулкана в течение следующих 72 часов. Местным жителям и туристам рекомендуется соблюдать осторожность и следить за официальными предупреждениями. Вулканический пепел может создавать проблемы для дыхания и работы двигателей транспортных средств.

Ранее сообщалось, что дамба в районе Ключевской сопки на Камчатке оказалась разрушена из-за извержения. Она была построена в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеной.