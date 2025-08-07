Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 03:03

Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана

Извержение Ключевского вулкана получило самый высокий код авиационной опасности

Камчатский вулкан Ключевской Камчатский вулкан Ключевской Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке извержение Ключевского вулкана достигло максимальной степени опасности для авиации. Повышение уровня угрозы связано с мощным утренним выбросом пепла на высоту до 11 километров, сообщили ТАСС в Камчатской службе реагирования на вулканические извержения.

Ключевской — код авиационной опасности красный. Взрывоопасное извержение вулкана продолжается, — указано в сообщении.

До этого вулкан имел «оранжевый» код опасности, означающий угрозу только для низколетящих воздушных судов. Сейчас пепловые выбросы представляют опасность для всех видов авиации. Спасатели предупредили о возможных пеплопадах в Усть-Камчатском районе в ближайшие дни.

Специалисты прогнозируют усиление активности вулкана в течение следующих 72 часов. Местным жителям и туристам рекомендуется соблюдать осторожность и следить за официальными предупреждениями. Вулканический пепел может создавать проблемы для дыхания и работы двигателей транспортных средств.

Ранее сообщалось, что дамба в районе Ключевской сопки на Камчатке оказалась разрушена из-за извержения. Она была построена в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеной.

вулканы
опасности
извержения
авиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.