06 августа 2025 в 15:26

В РФ объяснили, зачем Трамп встретится с лидерами Армении и Азербайджана

Экономист Микаелян заявил, что Трамп планирует выгнать Россию с Южного Кавказа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Joyce N. Boghosian/US White House/Global Look Press

США и их союзники намерены выгнать Россию с территории Южного Кавказа, выразил мнение в беседе с НСН экономист Грант Микаелян. По его словам, преследуя эту цель, глава Белого дома Дональд Трамп пригласил лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встречу в Вашингтон.

Политика Брюсселя, Вашингтона, Анкары и Лондона по выдавливанию России с Южного Кавказа ускорилась, потому что в этих столицах понимают две вещи. Первое — российско-украинский конфликт постепенно идет к завершению. Второе — при более высокой координации РФ и Ирана изгнать Россию с Южного Кавказа уже не получится. Именно поэтому сейчас происходит попытка форсировать все это, — объяснил Микаелян.

Он добавил, что Трамп и его союзники хотят лишить Россию статуса главного посредника в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана. По его словам, их планы обусловлены опасениями, что РФ может укрепить свои позиции на территории Южного Кавказа после завершения СВО.

Ранее сообщалось, что Трамп проведет встречу с Алиевым и Пашиняном. Предполагается, что в ходе встречи в Белом доме стороны могут объявить о мирном соглашении.

