29 августа 2025 в 18:46

СК Армении подтвердил задержание дипломата за госизмену

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Следственный комитет Армении подтвердил факт ареста сотрудника Министерства иностранных дел, сообщает Factor.am. Данное лицо задержано по подозрению в шпионаже. Против сотрудника МИД Республики Армения было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Также подозреваемому вменяется создание условий для ознакомления представителя иностранного государства со сведениями, составляющими государственную тайну. Помимо этого, ему вменяют оказание содействия в осуществлении враждебной деятельности против Республики Армения.

Ранее суд в Эстонии вынес приговор 63-летней Эрне Моисеевой, которая обладает также гражданством России, ее признали виновной в разведывательной деятельности против республики. Она приговорена к трем годам лишения свободы. Помимо тюремного заключения, на женщину возложена обязанность оплатить процессуальные издержки, составляющие приблизительно €3,1 тыс.

До этого двое граждан России были осуждены на 15 и 17 лет тюрьмы за шпионаж в интересах Украины. Их обвинили в сборе данных о российских военных объектах с последующей передачей этой информации через мессенджеры. В период с мая 2023 года по февраль 2024 года ими проводилась скрытая фото- и видеосъемка различных объектов и военнослужащих.

