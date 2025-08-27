Россиянку приговорили к сроку за якобы шпионаж в Эстонии

Россиянку приговорили к сроку за якобы шпионаж в Эстонии

Тартуский уездный суд в Эстонии приговорил 63-летнюю Эрну Моисееву, имеющую также гражданство России, к трем годам лишения свободы, сообщила телерадиокомпания ERR. Кроме тюремного срока, женщине предстоит оплатить процессуальные издержки в размере около €3,1 тысячи.

Суд признал женщину виновной в якобы разведывательной деятельности против Эстонской Республики и ее поддержке. Кроме того, суд вменил ей вину за попытку нарушения санкций.

Ранее двое россиян получили 15 и 17 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Они собирали информацию о военных объектах России и передавали ее через мессенджеры. С мая 2023-го по февраль 2024-го они вели скрытую фото- и видеосъемку объектов и военнослужащих.

Также в Воронежской области сотрудники ФСБ задержали российского гражданина, подозреваемого в шпионской деятельности. Мужчина по заданию украинской разведки собирал информацию о системах противовоздушной обороны и планировал совершить диверсию на энергообъекте региона.

Кроме того, ФСБ России сообщила о задержании в Мелитополе двух граждан Украины, подозреваемых в шпионаже. Они с помощью Telegram передавали противнику данные о дислокации российских военных и техники. В отношении обоих возбуждены уголовные дела.