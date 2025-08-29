У Вэнса проснулись президентские амбиции

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности возглавить страну в случае непредвиденных обстоятельств. В интервью USA Today политик отметил, что полученный за последние месяцы опыт служит исчерпывающей подготовкой для выполнения высшей государственной должности.

Что ж, за последние 200 дней я прошел много полезной практики <…> если, не дай бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил, — сказал Вэнс.

Так он ответил на вопрос, готов ли принять на себя роль главнокомандующего и почему американцы должны доверять ему руководство страной. Данное заявление было сделано в контексте обсуждения возможных рисков для здоровья 79-летнего действующего президента США Дональда Трампа.

При этом Вэнс подчеркнул, что считает нынешнего главу государства находящимся в превосходной физической форме. Он добавил, что Трамп демонстрирует высокий уровень энергии и активно занимается выполнением своих обязанностей. В этой связи вице-президент выразил уверенность, что глава Белого дома дослужит остаток своего срока.

Ранее Вэнс сообщил, что администрация Белого дома при президентстве Джо Байдена выдавала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому деньги «без какой-либо реальной цели и дипломатии». Политик вспомнил, как президент Украины приезжал в Вашингтон и уезжал с новой суммой.