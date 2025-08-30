Супруги вывезли в Чехию и вернули назад 800 украинцев ради пособий Супруги с Украины заработали на пособиях в Чехии, используя соотечественников

Супруги с Украины организовали преступную схему по получению пособий для беженцев в Чехии, заработав около $523 тыс. (42 млн рублей). Как сообщает издание Novinky со ссылкой на представителя суда, пара в течение года занималась незаконным оформлением документов для соотечественников.

Супружеская пара с Украины сделала прибыльный бизнес на страданиях своих соотечественников... Иван Саварин и Кристина Савчинова погружали «завербованных» ими людей в фургон на Украине и привозили их в Чехию, где помогали им получить вид на жительство в качестве военных беженцев, предоставив ложную информацию о жилье, — указано в сообщении.

Преступники подавали заявления на пособия в центрах занятости Брно и Йиглавы. После этого снимали деньги наличными и использовали их для личных нужд. Всего пострадало около 800 человек.

Краевой суд в Брно признал супругов виновными в мошенничестве и приговорил к четырем годам тюрьмы каждого. Также они обязаны вернуть все незаконно полученные средства, и им запрещен въезд в Чехию в течение пяти лет.

Ранее польская полиция задержала гражданина Украины, который угрожал поджогами в связи с отменой социальных выплат для беженцев. Полицейские инициируют процедуру депортации задержанного из страны.