Украинский беженец пригрозил полякам поджогами после отмены пособий

Польская полиция задержала гражданина Украины, который угрожал поджогами в связи с отменой социальных выплат для беженцев, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский в соцсети Х. По его словам, полицейские инициируют процедуру депортации задержанного из страны.

В пятницу в социальной сети TikTok пользователь разместил видеозапись на фоне работы польских спасателей, занятых тушением пожара. Он утверждал, что дом подожгли украинцы, и потребовал вернуть им пособие, угрожая дальнейшими поджогами.

Через несколько часов после публикации видео в интернете полицейские задержали гражданина Украины, угрожавшего поджогами. Начато расследование. Мужчине будут предъявлены обвинения, — написал Кервиньский.

Ранее в Европе призвали отказать украинским беженцам в повышенных пособиях. Сопредседатель немецкой фракции АдГ Тино Хрупалла заявил, что система их поддержки выглядит несправедливой. Политик также призвал оказывать помощь украинцам только в натуральной форме.