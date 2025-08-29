День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 18:54

Украинский беженец пригрозил полякам поджогами после отмены пособий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польская полиция задержала гражданина Украины, который угрожал поджогами в связи с отменой социальных выплат для беженцев, сообщил министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский в соцсети Х. По его словам, полицейские инициируют процедуру депортации задержанного из страны.

В пятницу в социальной сети TikTok пользователь разместил видеозапись на фоне работы польских спасателей, занятых тушением пожара. Он утверждал, что дом подожгли украинцы, и потребовал вернуть им пособие, угрожая дальнейшими поджогами.

Через несколько часов после публикации видео в интернете полицейские задержали гражданина Украины, угрожавшего поджогами. Начато расследование. Мужчине будут предъявлены обвинения, — написал Кервиньский.

Ранее в Европе призвали отказать украинским беженцам в повышенных пособиях. Сопредседатель немецкой фракции АдГ Тино Хрупалла заявил, что система их поддержки выглядит несправедливой. Политик также призвал оказывать помощь украинцам только в натуральной форме.

Польша
Украина
беженцы
пособия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Куда сходить в Москве в выходные 30–31 августа: Неделя моды и парад корги
Путин создал новое управление в своей администрации
Белоусов назвал важное достижение Минобороны в 2025 году
Стало известно, сколько нефти попало в Черное море из-за аварии
В МИД назвали, когда Россия и США обсудят проблемные вопросы
Неожиданное предложение России Китаю, пропажа в Босфоре: что будет дальше
Стала известна реакция Украины на появление российских БЭК у Дуная
Отношение к России, операции, уход со сцены: как сейчас живет Леонтьев
Суд арестовал экс-директора Театра сатиры Агаева на два месяца
Захарова напомнила о добрососедских связях России и Узбекистана
В МИД раскрыли, кто пытается саботировать договоренности саммита на Аляске
В МО назвали число выданных справок об участии в СВО
Режиссер Панков рассказал, каким руководителем оказался Никита Михалков
Белоусов раскрыл процент обеспечения бойцов СВО аптечками
Появились новые подробности о пожаре на АЗС в Дагестане
Росприроднадзор прокомментировал разлив нефти у Новороссийска
Перестрелка произошла в торговом центре Махачкалы
В МО России раскрыли данные о наборе контрактников
Названа единственная страна, не поддержавшая ЕС в осуждении ударов по Киеву
Белоусов оценил эффективность добровольческих медицинских отрядов на СВО
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.