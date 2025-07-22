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22 июля 2025 в 18:10

Домашний крыжовниковый ликер: готовим пошагово из свежих ягод

Ликер из крыжовника: необычный рецепт Ликер из крыжовника: необычный рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ликер из крыжовника — это необычный, но очень вкусный напиток с кисло-сладкой ноткой и тонким ароматом. Приготовление не требует особых усилий, а результат порадует даже гурманов.

Очистите 1 кг ягод от хвостиков, промойте и дайте высохнуть. Слегка растолките ягоды или закиньте их в блендер. Важно! Они не должны превратиться в пюре. Переложите в подходящую емкость с широким горлышком.

Засыпьте 500 г сахарного песка и залейте все литром водки или разбавленного спирта (40–45%). Перемешайте, закройте капроном и уберите на 2–3 недели в прохладное и темное место. Периодически (раз в пару дней) встряхивайте емкость. Так сахар растворится равномерно.

Спустя 2–3 недели процедите напиток через марлю или мелкое сито, отожмите ягоды. Затем жидкость можно дополнительно профильтровать через ватный фильтр — это сделает ее более прозрачной. Разлейте по бутылкам, как следует закупорьте. Напиток можно употреблять сразу, но лучше дать ему настояться еще неделю в холодильнике.

Ликер из крыжовника хранится в холодильнике до 6 месяцев. Он обладает приятным вкусом, который раскрывается лучше всего при подаче охлажденным.

  • Совет: для более нежного вкуса можно добавить в ликер немного ванильного сахара или цедру лимона. Если хотите усилить аромат, положите в настойку несколько листиков мяты или щепотку сушеной лаванды.

При употреблении алкоголя соблюдайте умеренность!

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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