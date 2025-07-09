Готовим традиционный русский десерт — пастилу из крыжовника

Пастила из крыжовника — очень полезное лакомство. В ней нет ни сахара, ни лишней влаги. А еще такой десерт просто готовится и быстро съедается домашними. Посмотрите наш простой рецепт: почти все за вас сделает духовка.

Крыжовник (1,5 кг) промыть, перебрать и потушить на слабом огне 10–15 минут до мягкости. Протереть массу через сито или пробить блендером до гладкости. Полученное пюре выложить тонким слоем на пергамент или силиконовый коврик и сушить в духовке при 60–70°C с приоткрытой дверцей около 6–8 часов. Готовую пастилу свернуть рулетиками, нарезать и хранить в герметичной банке.

Совет: можно добавить немного меда или яблочного пюре, если хочется вкус понежнее.

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