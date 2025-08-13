«Ахмат» впервые проиграл при Черчесове

Грозненский «Ахмат» потерпел первое поражение под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова, проиграв «Оренбургу» со счетом 2:1. Встреча второго тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги прошла в Оренбурге 13 августа. Трансляцию матча вел телеканал «Матч ТВ».

За «Оренбург» голы забили Станислав Поройков (56-я минута) и Владислав Камилов (95-я), а за «Ахмат» отличился Мануэл Келиану (91-я). В следующем туре Кубка России «Оренбург» сыграет с «Зенитом» на домашнем поле, а «Ахмат» примет «Рубин» у себя. Матчи пройдут 26 августа.

В субботу «Ахмат» прервал серию из трех поражений и в четвертом туре РПЛ и обыграл «Зенит» — 1:0. Это был первый матч Черчесова после возвращения в клуб, которым он руководил в 2011–2013 годах. Позже тренер заявил, что это лишь начало большой работы.

Ранее тренер Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru, что «Ахмат» под руководством Черчесова не будет бороться за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его мнению, команда из Грозного может подняться в первую восьмерку команд. Непомнящий считает, что для Черчесова работа в «Ахмате» станет очередным вызовом.