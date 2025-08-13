Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Ахмат» впервые проиграл при Черчесове

«Ахмат» под руководством Черчесова уступил «Оренбургу»

Станислав Черчесов

Грозненский «Ахмат» потерпел первое поражение под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова, проиграв «Оренбургу» со счетом 2:1. Встреча второго тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги прошла в Оренбурге 13 августа. Трансляцию матча вел телеканал «Матч ТВ».

За «Оренбург» голы забили Станислав Поройков (56-я минута) и Владислав Камилов (95-я), а за «Ахмат» отличился Мануэл Келиану (91-я). В следующем туре Кубка России «Оренбург» сыграет с «Зенитом» на домашнем поле, а «Ахмат» примет «Рубин» у себя. Матчи пройдут 26 августа.

В субботу «Ахмат» прервал серию из трех поражений и в четвертом туре РПЛ и обыграл «Зенит» — 1:0. Это был первый матч Черчесова после возвращения в клуб, которым он руководил в 2011–2013 годах. Позже тренер заявил, что это лишь начало большой работы.

Ранее тренер Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru, что «Ахмат» под руководством Черчесова не будет бороться за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его мнению, команда из Грозного может подняться в первую восьмерку команд. Непомнящий считает, что для Черчесова работа в «Ахмате» станет очередным вызовом.

