Тренер Непомнящий оценил шансы Черчесова поднять «Ахмат» со дна РПЛ Тренер Непомнящий: «Ахмат» с Черчесовым не будет бороться за выживание в РПЛ

«Ахмат» под руководством Станислава Черчесова не будет бороться за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил NEWS.ru тренер Валерий Непомнящий. По его мнению, команда из Грозного может подняться в первую восьмерку команд. Непомнящий считает, что для Черчесова работа в «Ахмате» станет очередным вызовом.

Мы знаем его натуру. Бороться за выживание — явно не про него. Да, «Ахмат» сейчас без очков, но это только начало чемпионата. Черчесов не будет бороться за выживание, а «Ахмат» должен быть в первой восьмерке, — сказал Непомнящий.

Черчесов стал новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Контракт с российским специалистом подписан на три года. Черчесов уже работал в грозненском клубе. В сезоне-2012/13 «Ахмат» под его руководством занял восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). На тот момент это был лучший результат клуба.

Черчесов заменил в «Ахмате» Александра Старожука, который покинул команду после трех поражений подряд в РПЛ. Сейчас клуб находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с нулем очков. В следующем туре «Ахмат» на своем поле сыграет против «Зенита» из Санкт-Петербурга.