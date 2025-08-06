«Ахмат» выбрал нового главного тренера

Станислав Черчесов стал новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат», сообщили на официальном сайте команды. Контракт с российским специалистом подписан на три года.

Черчесов уже работал в грозненском клубе. В сезоне-2012/13 «Ахмат» под его руководством занял восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). На тот момент это был лучший результат клуба.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, которую тренер покинул в январе 2025 года. На клубном уровне российский специалист в последний раз работал с декабря 2021 года по июль 2023 года, возглавляя венгерский «Ференцварош». Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

Черчесов заменил в «Ахмате» Александра Сторожука, который покинул команду после трех поражений подряд в РПЛ. Сейчас клуб находится на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с нулем очков. В следующем туре «Ахмат» на своем поле сыграет против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Команды уже встречались в этом сезоне в Кубке России. Победу одержал «Зенит» со счетом 2:0.