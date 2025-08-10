Тренер «Ахмата» дал оценку победе над «Зенитом»

Победа грозненского «Ахмата» над петербургским «Зенитом» — это лишь начало большой работы, заявил главный тренер футбольного клуба Грозного Станислав Черчесов. Он подчеркнул, что эмоции позитивные, но праздновать долго не намерен.

Важный матч, важная победа, но это только начало. У нас на третий день игра с «Оренбургом», потом — с «Крыльями Советов». Попросил пять минут попраздновать, после — концентрироваться и восстанавливаться. Понравилось, что болельщик начал понимать, чего мы хотим. Постараемся нашими делами привлечь полный стадион, — отметил тренер.

Сейчас «Ахмат» с тремя очками занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре, 16 августа, команда дома примет самарские «Крылья Советов».

В субботу «Ахмат» прервал серию из трех поражений и в четвертом туре РПЛ и обыграл «Зенит» — 1:0. Это был первый матч Черчесова после возвращения в клуб, которым он руководил в 2011–2013 годах. Гол в матче был забит в ворота «Зенита» — ошибка защитника соперника привела к единственному результативному эпизоду.