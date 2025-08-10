Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 03:47

Тренер «Ахмата» дал оценку победе над «Зенитом»

Черчесов: победа «Ахмата» над «Зенитом» лишь начало работы клуба

Станислав Черчесов Станислав Черчесов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победа грозненского «Ахмата» над петербургским «Зенитом» — это лишь начало большой работы, заявил главный тренер футбольного клуба Грозного Станислав Черчесов. Он подчеркнул, что эмоции позитивные, но праздновать долго не намерен.

Важный матч, важная победа, но это только начало. У нас на третий день игра с «Оренбургом», потом — с «Крыльями Советов». Попросил пять минут попраздновать, после — концентрироваться и восстанавливаться. Понравилось, что болельщик начал понимать, чего мы хотим. Постараемся нашими делами привлечь полный стадион, — отметил тренер.

Сейчас «Ахмат» с тремя очками занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре, 16 августа, команда дома примет самарские «Крылья Советов».

В субботу «Ахмат» прервал серию из трех поражений и в четвертом туре РПЛ и обыграл «Зенит» — 1:0. Это был первый матч Черчесова после возвращения в клуб, которым он руководил в 2011–2013 годах. Гол в матче был забит в ворота «Зенита» — ошибка защитника соперника привела к единственному результативному эпизоду.

ФК Зенит
Ахмат
футбол
Станислав Черчесов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист назвал причины для блокировки переводов банком
Мощный удар «Искандера», бегство ВСУ: успехи ВС РФ к утру 10 августа
Евросоюз подтвердил готовность помогать Украине и давить на Россию
В маленькой европейской стране заметили наращивание военной структуры НАТО
Раскрыто, как НАБУ может повлиять на выборы на Украине после СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 августа
«Люди отдали все»: в Киеве прошел митинг в поддержку семей пропавших бойцов
Российский солдат спас горящий транспорт с ракетами для артиллерии
Россиянам напомнили о способе не пускать чужаков на стоянку во дворе
Стало известно, на какую высоту вулкан Ключевской выбросил пепел
Для российских военных создадут новый тип боевых дронов
Украинский беспилотник рухнул во двор дома под Саратовом и убил человека
Участник нападения на «Крокус» рассказал, где его обучали
Полтысячи сторонников Palestine Action задержали в Лондоне
Юрист раскрыл, когда лучше всего увольняться перед пенсией
В Великобритании раскрыли перспективу ЕС по отправке войск на Украину
Промышленное предприятие в российском регионе попало под огонь ВСУ
Как вовремя распознать рак и диабет: обязательные анализы после 70 лет
Стало известно об одной слезной просьбе ЕС и Киева к США
Европейцы дали Трампу совет по поводу переговоров с Путиным
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.