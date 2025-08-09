Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 23:56

«Ахмат» обыграл «Зенит» в матче РПЛ

«Ахмат» победил «Зенит» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грозненский «Ахмат» в домашнем матче четвертого тура чемпионата России обыграл петербургский «Зенит» — 1:0. Единственный мяч на 30-й минуте получился после рикошета: защитник «Зенита» Ваня Дркушич отправил мяч в собственные ворота.

Для «Ахмата» это был первый матч после возвращения на пост главного тренера Станислава Черчесова. Ранее он возглавлял клуб из Грозного в 2011–2013 годах, когда команда называлась «Терек». До прихода Черчесова командой руководил Александр Сторожук.

Матч стал 300-м для Сергея Семака во главе «Зенита». Под его руководством питерцы завоевали 13 трофеев, в том числе шесть титулов чемпиона РПЛ.

«Ахмат» набрал первые очки в сезоне — 3 после трех стартовых поражений и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 5 очками потерпел первое поражение и располагается на восьмой позиции.

В пятом туре «Ахмат» примет самарские «Крылья Советов», а «Зенит» в гостях сыграет со столичным «Спартаком». Оба матча запланированы на 16 августа.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет против Ирана в Волгограде 10 октября. Матч состоится на «Волгоград Арене». Сборная Ирана занимает 20-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда играла на двух последних чемпионатах мира и прошла отбор на ЧМ-2026.

Ахмат
ФК Зенит
футбол
спорт
