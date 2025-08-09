«Ахмат» обыграл «Зенит» в матче РПЛ «Ахмат» победил «Зенит» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» в домашнем матче четвертого тура чемпионата России обыграл петербургский «Зенит» — 1:0. Единственный мяч на 30-й минуте получился после рикошета: защитник «Зенита» Ваня Дркушич отправил мяч в собственные ворота.

Для «Ахмата» это был первый матч после возвращения на пост главного тренера Станислава Черчесова. Ранее он возглавлял клуб из Грозного в 2011–2013 годах, когда команда называлась «Терек». До прихода Черчесова командой руководил Александр Сторожук.

Матч стал 300-м для Сергея Семака во главе «Зенита». Под его руководством питерцы завоевали 13 трофеев, в том числе шесть титулов чемпиона РПЛ.

«Ахмат» набрал первые очки в сезоне — 3 после трех стартовых поражений и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 5 очками потерпел первое поражение и располагается на восьмой позиции.

В пятом туре «Ахмат» примет самарские «Крылья Советов», а «Зенит» в гостях сыграет со столичным «Спартаком». Оба матча запланированы на 16 августа.

