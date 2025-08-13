Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ротару, Виторган, Пугачева: как живут уехавшие за границу внуки звезд

Никита Пресняков Никита Пресняков Фото: Социальные сети

Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никита Пресняков поделился кадрами с отдыха в Испании, спровоцировав слухи о разводе с женой. Что известно о нем и жизни других наследников звезд, которые тоже уехали за границу?

Виторган и Пресняков работают в барах

34-летний Никита Пресняков провел летние каникулы в компании отца Владимира Преснякова и его жены Натальи Подольской. Семья наслаждалась походами по ресторанам и пляжным отдыхом. Поклонники обратили внимание, что супруга Преснякова-младшего Алена Краснова в это время веселилась с подругами в Москве. Многие заметили: девушка удалила из своего блога все совместные с мужем снимки.

В Сети предположили, что семейная жизнь пары не задалась из-за финансовых трудностей. После отъезда из России Пресняков не смог найти стабильную работу в США и подрабатывает редкими выступлениями в ресторанах и клубах. Молодой певец исполняет кавер-версии известных российских песен для эмигрантов.

Внук народного артиста РФ Эммануила Виторгана Даниил родился в Москве, получил образование в Лондоне. Сейчас ему 24, он живет в Тель-Авиве с мамой и сестрой Полиной. Парень мечтал стать известным актером, как знаменитый дед, но планам не удалось осуществиться. В 2018 году молодой человек дебютировал в российском кино, снявшись в эпизоде комедии «О чем говорят мужчины».

В 2022 году Виторган публично осудил действия российских властей в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и поддержал Украину. После Виторган отправился на срочную службу в израильскую армию и назвал эту страну своей родиной.

Во время 12-дневной войны Ирана с Израилем в июне 2025 года отец Даниила Максим Виторган находился на гастролях в Тель-Авиве. Он признался, что гордится сыном, который уже свободно говорит на иврите.

«Сын — высокий красавец-атлет, бегает по утрам на спорт, работает, учится и живет как хочет, и очень это ценит. Немногословный мужик, иначе и не скажешь», — поделился Виторган в своем блоге.

Недавно Виторган-младший опубликовал видео, на котором танцует в форме официанта в ресторане. Пользователи предположили, что парень снял себя во время работы.

Даниил Виторган с матерью Даниил Виторган с матерью Фото: Persona Stars/053//Legion-media.ru

Внучки Гурченко и Шукшиной не ладят с родными

Единственной внучке покойной народной артистки СССР Людмилы Гурченко уже 41 год. Елена Королева живет в Москве, воспитывает дочь Таисию и вот уже третий год подряд пытается продать любимую дачу знаменитой бабушки в подмосковной деревне Глаголево. Однако покупатель так и не нашелся: риелторы посчитали цену в 16 млн рублей за полуразвалившийся дом слишком высокой.

По сообщению KP.RU, сейчас Елена Королева нигде не работает и живет на отчисления за фильмы Гурченко в унаследованной квартире у станции метро «Третьяковская». Как пишет издание, два года назад женщина пережила депрессию из-за потери работы и предательства любимого мужчины.

Королева также судилась с собственным отцом из-за недвижимости Гурченко, о чем неоднократно рассказывала в популярных телешоу. Второй внук Гурченко Марк, по данным РИА Новости, умер в 16-летнем возрасте, в 1998 году, от передозировки запрещенных веществ.

Старшая внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко недавно отметила 36-летие. Женщина не скрывала, что ее отношения с матерью, телеведущей Марией Шукшиной, и бабушкой всегда были сложными. Трегубенко некоторое время работала на телевидении, затем занялась бодибилдингом и начала вести блог в соцсетях. Однако родные не одобрили ее увлечения.

«Мама не принимает меня в этом качестве. И вычеркнула из своей жизни. С братом Макаром я тоже перестала общаться», — заявила Трегубенко в интервью The Voice.

Елена Королева Елена Королева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Внуки Шуфутинского и Ротару стали музыкантами

23-летний внук заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского Ноа стал рэпером и выступает под псевдонимом Westside Gravy. Свою карьеру молодой человек начал в США, где быстро стал популярным. Треки Шуфутинского-младшего затрагивают темы расизма и антисемитизма.

Молодой человек не скрывает, что гордится своими предками — евреями, афроамериканцами, и чтит русскую культуру. В некоторых композициях Ноа использует балалайку. В 2022 году молодой музыкант эмигрировал в Израиль, где живет его старший брат Дмитрий, и начал писать песни на иврите.

Связать свою жизнь с музыкой решил и внук украинской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко. 31-летний наследник исполнительницы «Червоной руты» стал диджеем и выступает под псевдонимом SHMN (аббревиатура — сокращение слова shaman). После начала СВО на Украине Евдокименко тайно выехал из Киева со всей семьей и сейчас живет в Италии. Периодически молодой человек публикует в соцсетях отрывки из новых треков и анонсирует свои выступления в ночных клубах Европы.

