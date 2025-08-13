В Вологодской области закрыли более половины алкомаркетов Филимонов: более половины алкомаркетов в Вологодской области закрылись с 1 марта

Жесткие ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области привели к массовому закрытию специализированных магазинов, сообщил в Telegram губернатор региона Георгий Филимонов. С момента вступления в силу регионального «сухого закона» 1 марта 2025 года прекратили работу или продажу спиртного более 350 точек.

За время действия закона Вологодской области <…> закрылись или прекратили реализацию спиртного 354 алкомаркета. Это более половины всех магазинов такого формата, — написал он.

По данным, обнародованным главой региона, с начала действия новых правил кардинально изменилась сеть магазинов, специализировавшихся на продаже спиртного. Если в январе 2025 года на территории области функционировало 610 алкомаркетов, то сейчас значительная их часть свернула деятельность. Под ограничения попали как крупные федеральные сети, так и местные игроки: 230 федеральных и 124 региональных магазина перестали торговать алкоголем в розницу либо закрылись полностью.

Ранее в Вологодской области приостановили лицензию сети «Красное и Белое» на розничную продажу алкоголя из-за выявленных нарушений. Решение затронуло 58 магазинов, в основном в Вологде и Череповце. При этом сами магазины продолжают работать.