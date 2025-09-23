«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ

В 2024 году в Вологодской области сменился губернатор. С 26 сентября этот пост занимает 45-летний единоросс Георгий Филимонов. В эксклюзивном интервью NEWS.ru политик рассказал, каких результатов добился за год работы, как борется с нелегальными мигрантами, наркотрафиком и пьянством, почему эпатажно ведет себя на публике и насколько ему важно мнение людей о себе.

«Наша цель — чтобы люди не спивались у „наливаек“»

— Вологодскую область называли одним из самых пьющих регионов России. Какова статистика по употреблению спиртных напитков и смертности от них?

— По итогам 2024 года Вологодская область занимала позорное 71 место в рейтинге трезвости регионов. При этом убыль населения составляла 8,5 тысячи человек в год. Наша территория по площади — три с половиной Московских области. В 2022 году в регионе проживали 1,14 млн человек, а к 2024-му — 1,12 млн. Это настоящий демографический провал.

По данным статистики, алкоголь и связанные с ним заболевания — главная причина смерти вологжан трудоспособного возраста. Только за прошлый год рост заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%. При этом количество алкомаркетов только росло: за последние четыре года оно увеличилось втрое. Если в 2021-м в регионе насчитывалось, например, 109 магазинов «Бристоль» и 55 магазинов «Красное & Белое», то в 2024 году — уже 158 и 171 соответственно.

— С 1 марта 2025 года в Вологодской области была ограничена продажа алкоголя до двух часов в день. Каковы первые результаты?

— До введения новых правил продажи спиртного на территории региона работали 87 точек разливного алкоголя. Сейчас их количество сократилось до 44 (по данным на середину сентября. — NEWS.ru). Решается проблема и с алкомаркетами: если в начале года их было 610, то к настоящему моменту закрылись более половины магазинов такого формата — их осталось 246.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После введения ограничений продажа алкоголя в целом по региону сократилась на 21,2%, в алкомаркетах — на 46,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но главное доказательство эффективности наших мер — сокращение смертности от заболеваний, связанных с употреблением спиртного. Этот показатель снизился на 50%, а количество случаев отравления алкоголем — на 66%. Мы также наблюдаем стремительное уменьшение числа трагедий, причиной которых является алкогольной опьянение.

Важно отметить, что мы не демонизируем культурное, умеренное употребление спиртных напитков и оставляем достаточно возможностей для их легального приобретения.

— Как новые правила продажи спиртных напитков отразились на алкобизнесе?

— Мы ставили задачу не ударить по бизнесу, а перепрофилировать его, чтобы торговые точки предлагали широкий ассортимент продукции, товары народного потребления, а также продукты питания. Мы не преследуем цель их закрыть. Важно в первую очередь расширить ассортимент, чтобы объекты изменили свою рыночную нишу.

Мы всесторонне поддерживаем бизнес, который идет нам навстречу и готов сменить формат работы. Разработали программу «5:3:3», в рамках которой предоставляем субъектам малого и среднего предпринимательства микрозайм до 5 млн рублей на три года со ставкой 3% на приобретение и модернизацию оборудования, покупку мебели для открытия кафе, ресторана или бара. Это достаточно выгодные условия.

На сегодняшний день мы выдали 12 займов на общую сумму более 44 млн рублей (по данным на середину сентября. — NEWS.ru). Новые заведения на месте алкомаркетов появились в Вологде, Череповце, Кириллове, Грязовце, Липином Бору, а также в Шекснинском округе.

Мы прорабатываем аналогичную меру для бизнеса, торгующего вейпами и никотиносодержащей продукцией. Это новое направление масштабной работы по народосбережению.

— Какую альтернативу вы можете предложить жителям региона вместо бутылки?

— Наша цель состоит в том, чтобы вологжане выбирали здоровое, конструктивное, созидательное времяпрепровождение, а не просто спивались у так называемых наливаек. В 2024 году мы выделили 2,5 млрд рублей на сферу спорта, в том числе строительство, реконструкцию и ремонт 36 спортобъектов.

Георгий Филимонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В 2025-м у нас не менее масштабные планы. Мы заложили более трех миллиардов на финансирование сферы. Строим, реконструируем и ремонтируем 55 спортивных объектов: 48 сдаем в этом году, остальные семь — в следующем. В планах — возведение крытого легкоатлетического манежа и 50-метрового бассейна в Вологде.

У нас работают 278 народных тренеров во всех без исключения муниципалитетах. Они бесплатно занимаются с жителями по более 50 видам спорта. В тренировках принимают участие 10 тысяч вологжан. Помимо этого, мы проводим эстафеты, марафоны и конкурсы для всей семьи. Делаем упор на популяризацию боевых искусств.

В результате нашей работы доля вологжан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла за год на 7,4% и достигла 63,8%. Это девятое место в России и первое — в Северо-Западном федеральном округе. Напоминаю, что в 2023 году Вологодская область находилась на 44-й строчке. Как говорится, почувствуйте разницу. Идем вперед и не останавливаемся.

«Борьба за людей — это вопрос выживания»

— В вашем Telegram-канале много постов, посвященных решению проблем жителей, и отчетов профильных служб. Сколько таких заявок у вас лично получается обрабатывать в сутки?

— Все аккаунты в соцсетях изначально создавались как ключевой инструмент прямой связи с жителями. Мы ежедневно ведем диалог в режиме реального времени. Наши специалисты каждый день обрабатывает в среднем 400 обращений, поступающих в Telegram-канал. В целом за прошлый год мы обработали свыше 200 тысяч обращений — это в два раза больше, чем годом ранее. Нам удалось снизить скорость подготовки ответов до полутора часов.

1 октября мы запускаем мобильное приложение «Вологодский городовой», куда будем канализировать весь поток обращений и комментариев из «Филимонов LIVE». Это удобный сервис, где граждане могут размещать в жалобах фото и видео, а также указывать, удовлетворены они ответом или нет, чтобы исключить чиновничьи отписки.

Мы ведем работу не только в онлайн-режиме. Регулярно встречаемся с земляками и узнаем о проблемах непосредственно на местах. Важен личный контакт. Только так можно почувствовать проблему, боль и эмоцию, а также разобраться в том, врут тебе в докладах или нет, лакируют реальность или нет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Какие основные проблемы есть у региона? Какие меры предпринимаются для их решения?

— Приоритетная задача — предотвратить вымирание гигантскими темпами. Новые правила продажи алкоголя и популяризация здорового образа жизни — только часть нашей стратегии. 9 июня мы запустили масштабную кампанию по борьбе с никотиносодержащей продукцией и вейпами. Мы ограничили торговлю ими на объектах, которые находятся вблизи образовательных учреждений и жилых домов. В результате из 316 торговых точек по продаже вейпов закрылись 138 (по данным на середину сентября. — NEWS.ru).

Еще одна важная и всеобъемлющая тема — предотвращение распространения наркотиков. Мы сформировали «Народные дружины» — отряды добровольцев, которые помогают правоохранительным органам: участвуют в рейдах и профилактических мероприятиях, а также контролируют обстановку на местах. В 2024 году запустили специальный чат-бот «СТОП наркотики 35», куда можно отправить фото, геолокацию или адрес с указанием населенного пункта, где распространяют запрещенные вещества.

Две наши ахиллесовы пяты — это ЖКХ и здравоохранение. И там, и там справляемся галопирующими темпами. За прошлый год мы построили либо реконструировали 85 объектов коммунальной инфраструктуры, переложили 179 километров коммунальных сетей. По статистике Минстроя России, наша область заняла шестое место в стране по сокращению количества аварий в сфере ЖКХ — они снизились на 50%. В 2025 году мы направляем 7,5 млрд рублей в эту отрасль. Перед нами непаханое поле.

Мы привлекли к работе в больницах 248 врачей и 409 специалистов среднего звена. В 2025 году ремонтируем 103 медучреждения. Общий объем финансирования сферы здравоохранения составляет рекордные 45,1 миллиарда рублей. Из них мы направляем 3,9 млрд на льготное лекарственное обеспечение — это главный социальный нерв, который необходимо постоянно терапевтировать.

— Какие у вас планы по дальнейшему развитию региона?

— Основной фронт работ — подготовка к празднованию юбилеев Вологды, Череповца и Великого Устюга в 2027 году. Мы направляем все силы и средства на модернизацию инфраструктуры, благоустройство, реставрацию и капитальный ремонт значимых объектов.

Впервые в истории региона президент России Владимир Путин дал одновременно 14 поручений по семи объектам в рамках подготовки к юбилеям: это реставрация ансамбля Вологодского кремля, реконструкция аэропорта, набережной и площади Революции в Вологде, строительство Театра для детей и молодежи в Череповце, а также кампуса учреждений среднего профессионального образования в Вологде и вузовского кампуса в Череповце.

Георгий Филимонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По моему распоряжению в 2025 году дополнительно направляем более 24 млрд рублей Вологде и Череповцу и порядка одного миллиарда Великому Устюгу. Это исторический рекорд.

Кроме того, с целью борьбы с демографическим кризисом мы запустили флагманскую программу «Семья — оплот Русского Севера», аналогов которой на данный момент в России нет. В ее рамках предоставляем различные выплаты и льготы семьям с детьми.

Мы ведем большую работу по профилактике прерывания беременности: направляем врачам пять тысяч рублей за каждую сохраненную жизнь и 25 тысяч — при рождении ребенка. Частные клиники отказались от выполнения процедур по искусственному прерыванию беременности. Операции проводятся по медицинским показаниям и в случае последствий преступных действий в отношении женщин.

В результате в июле число абортов на Вологодчине сократилось до нуля, один случай аборта был зарегистрирован в августе. На учете по беременности и родам состоят 4118 женщин, в августе были зарегистрированы 377 будущих мам. Мы продолжаем борьбу за человека и будущее области. Я не раз говорил, что это вопрос выживания. Работы много, времени на раскачку нет. То, что вчера для нас было целью, сегодня — уже отправная точка.

«Если мигранты думают, что законы РФ не для них, нужно развеять эти заблуждения»

— Какая сложилась миграционная ситуация в Вологодской области? Сколько всего иностранцев, много ли выявляют нелегалов?

— Миграционная ситуация остается стабильной. Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, состоящих на миграционном учете, составляет не более 1,4% от численности постоянного населения области. В основном это выходцы из ближнего зарубежья.

С начала 2025 года с территории региона было выдворено более 70 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Мы приняли новые меры, направленные на защиту регионального рынка труда и обеспечение национальной безопасности. В частности, ввели графу «Профессия» в патенте на работу и увеличили его стоимость на 65% — с 6048 до 9961 рублей, чтобы выровнять налоговую нагрузку приезжих и вологжан. Кроме того, мы установили запрет на привлечение к работе мигрантов на основании патентов по 20 видам экономической деятельности.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— В этом году вы запретили мигрантам работать на стройках, но через неделю отменили постановление. Почему?

— Наше решение ввести запрет было связано с позицией МВД. Правительство России приняло решение о том, что на фоне существующей макроэкономической конъюнктуры важно содействовать развитию экономики в субъектах и создавать условия для стабилизации рынка девелопмента. Мы обязаны подчиняться такому шагу.

Введенная нами мера в первую очередь должна была повлиять на ситуацию с завозом компанией «Северсталь» шести тысяч мигрантов для строительства окатышевого производства в Череповце. Но к тому моменту руководство предприятия нас услышало и выполнило требование областного правительства: зарегистрировало своих рабочих на портале «Работа в России» и разместило их на территории стройгородка на череповецкой промышленной площадке. У меня нет никакого негатива по отношению к коллегам, однако мы не ослабляем контроль.

Подчеркну: капитал должен работать для людей. В первую очередь — для жителей области и нашей страны, а не иностранных граждан. Нужно предлагать рабочие места нашим квалифицированным специалистам, а где не требуются специальные знания, — студентам колледжей и техникумов. Чем не достойная альтернатива?

— Как вы считаете, России нужны мигранты?

— В России правит закон. Если какие-то «незаменимые» зарубежные специалисты думают, что российские нормы не для них, то правоохранительная и судебная системы должны быстро и решительно развеять эти заблуждения.

Несомненно, у западных стран есть стратегия по сокращению численности населения в России. Пока наши граждане бьются за Родину в зоне специальной военной операции, в тылу гости из-за рубежа монополизируют трудовые профессии. Нужно делать выводы, чтобы не уподобляться западноевропейским странам с их миграционной катастрофой. Мы не раз наблюдали ситуации, которые используют провокаторы неприятеля для раскачивания межконфессионального конфликта.

Георгий Филимонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

— Как изменится миграционная политика региона в будущем?

— Планируем увеличить стоимость патента. Мы также продолжим устанавливать запрет на привлечение работодателями мигрантов, работающих по патентам. В настоящее время соответствующий правовой акт проходит процедуру согласования. Всего ограничения затронут 21 вид экономической деятельности.

Мы держим на контроле вопросы миграционной политики.

«Нужно четко понимать, куда мы идем и за что боремся»

— Вы выступали за введение в России государственной идеологии. По вашему мнению, есть ли она сейчас в стране?

— Много лет подряд мы говорим о необходимости сформулировать государственную идеологию. Сейчас существуют по отдельности две параллельные реальности. В одной живут люди, столкнувшиеся с войной, понявшие и принявшие новые правила наступившей эпохи: отказ от сонности, несопричастности, неверия, безразличия и безответственности. Другая реальность — сонный мир, разбудить который не могут даже взрывы в соседнем доме.

Надо признать, что вторая реальность пока гораздо гуще населена, чем первая. Этому способствует, в частности, отсутствие государственной идеологии. Десятки миллионов сограждан не стоят с нами плечом к плечу, а спят. Столкновение их представлений о происходящем с реальностью всегда болезненно, а порой и трагично. В этом виноваты конъюнктурные балаболы и осознанные вредители.

После трех лет специальной военной операции гражданское общество осознало, что для обеспечения национальной безопасности, создания каркаса, поддерживающего внутриполитическую систему страны, необходима идеология. Нужен гражданский монолит, устойчивый к попыткам дестабилизации РФ извне и изнутри. Следует четко понимать, куда мы идем, за что боремся, что для этого делать. Важность формирования государственной идеологии заключается в укреплении суверенитета государства.

— Какой должна быть государственная идеология?

— Сила и уникальный опыт русской цивилизации и народа заключаются в том числе в его понимании многонационального и многоконфессионального суперэтноса как агрегатора, как политической нации. Недаром на фронте сегодня стоят плечом к плечу русские, тувинцы, чеченцы, татары и многие другие. Западным идеологам до сих пор сложно разобраться в том, что русский мир позволяет гармонично сочетать разные культуры.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Одной из важнейших скреп этой модели является русский язык, объединяющий представителей этих этносов. Это важнейший фактор обеспечения интеграции разных народов в единый монолит большой и сильной страны.

Сегодня все чаще говорят о необходимости восстановить целостное понимание истории России. Вологодчина — древняя земля, хранящая уникальные историко-культурные традиции русского народа и обычаи Русского Севера. Чтим предков, создаем будущее и побеждаем.

«Нет никакой экстравагантности и эпатажа»

— Вы вышли на церемонию инаугурации под песню «Небо славян», читали рэп на английском, призываете подчиненных отжиматься. Это довольно эпатажные поступки для губернатора. Почему вы выбрали такой стиль поведения?

— Мой стиль органичен характеру, уровню ответственности и стоящим передо мной задачам. Нет никакой излишней экстравагантности и эпатажа. Лидер должен уметь вовлекать в свой ритм, а порой помогать некоторым коллегам проснуться. Именно поэтому возможная яркость носит функциональный смысл. Все по делу.

— Вы интересуетесь, как вашу работу оценивают коллеги и вологжане? Для вас важно их мнение?

— Я выступаю за предельно прозрачные взаимоотношения власти и общества. Мои земляки имеют возможность не только видеть результаты наших усилий, но и наблюдать за рабочим процессом. Именно поэтому мы транслируем в прямом эфире все оперативные совещания и встречи с жителями. Мой Telegram-канал стал, по сути, новым средством массовой информации, которое регулярно сообщает о том, как проходит наш рабочий день, и позволяет каждому высказать свое мнение.

Читайте также:

Из журналистов в губернаторы Курской области: детали биографии Хинштейна

«Будущее России — за героями»: интервью замглавы Минобороны Анны Цивилевой

Бастрыкин победил. Срок амнистии мигрантов истек. Что их ждет дальше в РФ