08 сентября 2025 в 12:41

Демограф озвучил, что поможет Европе справиться с миграционным хаосом

Европе для сохранения демографического равновесия и устойчивости экономики нужна продуманная миграционная политика, заявил РИА Новости директор Центра изучения стабильности рисков НИУ ВШЭ Андрей Коротаев. По его словам, успешные примеры интеграции мигрантов есть, но преимущественно за пределами Европы.

Миграция может быть эффективным инструментом экономического роста и компенсации низкой рождаемости — это доказали Канада, Австралия, Новая Зеландия. Продуманная миграционная политика, основанная на системе квот и образовательных программ, позволяет привлекать нужных специалистов и обеспечивать их интеграцию, — заявил эксперт.

Однако, по его словам, Австралия и Новая Зеландия смогли избежать массового притока нелегалов благодаря географической изолированности. Коротаев отметил, что в Европе тоже есть примеры успешного привлечения трудовых ресурсов, как это было с турецкими гастарбайтерами в Германии. По его словам, тогда действовала легальная процедура с отбором специалистов и их подготовкой, а нынешний кризис вызван именно «дикой» миграцией.

Ранее американский миллиардер Илон Маск предупредил Европу о демографической угрозе. Он заявил, что если рождаемость не достигнет уровня воспроизводства населения, то континент может вымереть. В качестве примера Маск привел данные из Шотландии, где смертность превышает рождаемость на 34%. С января по июль 2025 года там появились на свет 26,3 тысячи человек, а умерли 35,2 тысячи.

