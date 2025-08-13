Отключили горячую воду: куда звонить и как добиться перерасчета?

Куда звонить, если отключили горячую воду, — вопрос, который особенно актуален в летний период, когда начинаются плановые профилактические работы. Причин отключения может быть несколько: заранее запланированные коммунальщиками ремонтные работы на теплосетях, аварии на трубопроводах, задолженность управляющей компании перед поставщиком ресурсов или аварийные ситуации внутри дома. Иногда горячую воду могут перекрыть коммунальные службы, теплоснабжающие организации или управляющая компания.

Куда звонить, если из крана пропала горячая вода?

По закону в течение года допустимо полное отключение горячей воды на срок не более 14 суток подряд при плановых работах. Если вода отсутствует дольше, это уже повод для жалобы. Жаловаться можно сразу, если отключение произошло без предупреждения или температура воды в кране ниже нормы (менее +60 °C).

1. Управляющая компания (УК) — уточните причину и сроки восстановления.

2. Горячая линия ЖКХ вашего региона — если УК не реагирует.

3. Госжилинспекция — для официальной жалобы.

4. Роспотребнадзор — если нарушены ваши права.

5. Прокуратура или суд — в крайних случаях.

Для Москвы и МО

Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53

Портал «Дома Москвы» (mos.ru) — подача жалобы онлайн

Как получить перерасчет?

Если горячая вода отсутствует дольше установленных норм, можно запросить перерасчет в квитанции за ЖКУ. Его должны сделать за каждый день превышения допустимого срока отключения кипятка в кране. Для этого фиксируют дату отключения, обращаются в УК с заявлением и прилагают доказательства — фото, видео или письменный ответ диспетчера. Экономия может составить заметную сумму, так как начисления пересчитают по утвержденным тарифам. Алгоритм действий при жалобе, как правило, для всех регионов один.

1. Зафиксируйте факт отсутствия воды (акт от УК или заявление в ГЖИ).

2. Подайте заявление в УК с требованием пересчета.

3. Если отказывают — жалоба в Роспотребнадзор или суд.

За нарушение сроков подачи горячей воды УК может получить штраф: от 10 тысяч рублей для должностных лиц до 300 тысяч рублей для юридических лиц. При повторных нарушениях наказания ужесточаются.

Однако заметим, что перерасчет сделают только в том случае, если вы платите за воду по тарифу. Если в квартире стоят приборы учета расхода горячей воды, получить компенсацию не получится, ведь вы просто не будете расходовать воду.

Итак, зная, куда звонить, если отключили горячую воду, можно не только оперативно восстановить услугу, но и защитить свои права, избежав переплат.

