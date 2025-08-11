Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Роспотребнадзоре предостерегли от сна с мокрыми волосами

В Роспотребнадзоре заявили, что сон с мокрыми волосами чреват переохлаждением

Сон с мокрыми волосами может привести к переохлаждению кожи головы и шеи, в особенности в прохладной комнате или при сквозняке, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на Роспотребнадзор. Такая привычка впоследствии грозит простудными заболеваниями.

Кроме того, во время сна с мокрой головой можно повредить структуру волос, отметили в ведомстве. В частности, трение невысушенных волос о подушку чревато их ломкостью и спутыванием, а также сечением кончиков.

Наконец, мокрые волосы вкупе с влажной подушкой и теплом от тела становятся отличной среда для размножения грибков и бактерий на коже головы. На постельном белье в таких условиях могут появиться пылевые клещи. Как результат, человек может столкнуться с себореей, зудом, раздражением и даже инфекциями.

Ранее дерматолог Александра Филева предупредила, что маски для волос из современных сортов пива могут пересушить кожу головы, а также сделать локоны более жесткими и непослушными. Этот напиток не сможет заменить полноценный уход и не восполнит недостаток витаминов.

