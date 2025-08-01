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01 августа 2025 в 12:34

Дерматолог предостерегла от пивных масок для волос

Дерматолог Филева: пивные маски для волос могут пересушить кожу головы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маски для волос из современных сортов пива могут пересушить кожу головы, а также сделать локоны более жесткими и непослушными, заявила LIFE.ru дерматолог Александра Филева. Она предупредила, что этот напиток не сможет заменить полноценный уход и не восполнит недостаток витаминов.

Полоскать голову в свежесваренном пиве или отваре хмеля придумали давно. Об особой пользе пива для кожи чешские врачи писали еще в XVII веке. Но пытаться воссоздать древние рецепты сегодня — все равно что пользоваться золой вместо мыла: эффект не стоит того, чтобы пренебрегать современными средствами гигиены, — отметила Филева.

Врач добавила, что пивные маски за счет дрожжей могут вызвать рост грибков и бактерий на коже. В связи с этим она призвала поддерживать красоту и здоровье волос с помощью специальных средств.

Трихолог Лианна Казарян ранее заявила, что в составе хорошей маски для волос должны быть натуральные масла, которые увлажняют и питают. По ее словам, следует также выбирать косметические средства с протеинами, пантенолом и гиалуроновой кислотой.

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