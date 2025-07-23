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23 июля 2025 в 07:30

Врач раскрыла, какой состав должен быть у качественной маски для волос

Врач Казарян: в составе хорошей маски для волос должны быть натуральные масла

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В составе хорошей маски для волос должны быть натуральные масла, которые увлажняют и питают, заявила NEWS.ru врач-дерматокосметолог, лазеротерапевт, трихолог Лианна Казарян. По ее словам, следует также выбирать косметические средства с протеинами, пантенолом и гиалуроновой кислотой.

Правильный уход за волосами — важная составляющая их здоровья. При выборе маски имеет значение состав. Отдавайте предпочтение маскам, содержащим протеины, например, кератин, шелк, пшеница, коллаген, которые восстанавливают структуру волоса. Также важны натуральные масла — аргановое, кокосовое, жожоба — они питают и увлажняют. Пантенол укрепляет и восстанавливает, гиалуроновая кислота удерживает влагу, аминокислоты укрепляют структуру волоса, а экстракты растений, таких как алоэ, ромашка, крапива, тонизируют кожу головы, — сказала Казарян.

Она уточнила, что для сухих волос подойдут формулы с высоким содержанием масел и питательных компонентов, а для жирных волос — легкие увлажняющие составы без тяжелых масел. По словам Казарян, людям с окрашенными волосами стоит выбирать средства с УФ-фильтрами и компонентами, сохраняющими цвет. Врач подчеркнула, что следует избегать масок с агрессивными сульфатами SLS, SLES, которые пересушивают кожу головы, силиконами (диметикон, циклометикон), закупоривающими фолликулы, а также с большим количеством парабенов и синтетических отдушек.

Помните, что даже самая качественная косметика не решит проблему выпадения волос, если причина кроется в системном заболевании. При заметном усилении выпадения волос необходимо прежде всего обратиться к специалисту для выявления и устранения первопричины, — добавила Казарян.

Ранее трихолог Ольга Савиных посоветовала летом регулярно наносить на волосы спреи для защиты от ультрафиолета. По ее словам, в солнечные дни также немаловажно надевать на улицу головной убор.

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