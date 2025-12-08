ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 12:35

Как спасти герань зимой без дорогих удобрений: простой способ с крахмалом, который помогает растению пережить холода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зимой герань часто выглядит уставшей: мало света, сухой воздух и перепады температуры быстро ослабляют растение. Но есть простой доступный метод, который помогает вернуть листья к жизни и укрепить корни без лишних затрат. Он подходит даже тем, кто никогда раньше не подкармливал цветы.

Если листья желтеют, а прожилки остаются зелеными, значит у герани начинается хлороз — ей не хватает микроэлементов. Исправить ситуацию помогает обычный картофельный крахмал. Достаточно взять 1 г крахмала на 1 литр грунта и слегка прикопать его возле корней по сухой почве.

Затем в литр отстоявшейся воды добавляем пару капель удобрения для комнатных цветов и поливаем под корень раз в 10 дней. Крахмал улучшает структуру земли, подпитывает полезную микрофлору и постепенно выделяет растению необходимые вещества. Такой уход помогает герани окрепнуть даже в самые темные зимние месяцы.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки жалеют, что герань нельзя сохранить зимой, и каждую весну покупают новые кустики. А между тем этот цветок — настоящий многолетник, который может радовать годами. Секрет прост — растению нужна не комнатная теплота, а прохладная зимовка, имитирующая его естественные условия.

Марина Макарова
М. Макарова
