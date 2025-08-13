Россиянка украла картонную фигуру Путина

В Краснодаре была украдена картонная фигура президента Владимира Путина, установленная в фотозоне в преддверии Дня России, передает «Подъем». Сотрудники заведения проверили камеры видеонаблюдения и установили, что ее унесла девушка.

Очень классный был отклик, все фотографировались, радовались. Мы надеялись, что его трогать никто не будет, но вот его украли, — сообщила владелица салона.

До главы российского государства заведение украшала картонная фигура звезды турецких сериалов Керема Бюрсина, который сыграл роль Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь». В результате фигуру «избили» неизвестные мужчины.

До этого стало известно, что в Варшаве неизвестный в маске проник в салон по продаже натуральных волос и вынес продукции на 800 тысяч злотых (17,3 млн рублей). Его добычей стали 50 кг элитных волос: длинных, светлых и некрашеных, известных как «девственные».

Ранее сообщалось, что в Берлине владельцы торговых точек стали скрывать кофе от покупателей из-за участившихся случаев краж. По данным СМИ, это связано с ростом стоимости зерен — они подорожали на 12,2% в апреле 2025 года.