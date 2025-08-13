Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 20:15

Россиянка украла картонную фигуру Путина

Жительница Краснодара украла установленную в фотозоне фигуру Путина

Владимир Путин в представлении ИИ Владимир Путин в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Краснодаре была украдена картонная фигура президента Владимира Путина, установленная в фотозоне в преддверии Дня России, передает «Подъем». Сотрудники заведения проверили камеры видеонаблюдения и установили, что ее унесла девушка.

Очень классный был отклик, все фотографировались, радовались. Мы надеялись, что его трогать никто не будет, но вот его украли, — сообщила владелица салона.

До главы российского государства заведение украшала картонная фигура звезды турецких сериалов Керема Бюрсина, который сыграл роль Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь». В результате фигуру «избили» неизвестные мужчины.

До этого стало известно, что в Варшаве неизвестный в маске проник в салон по продаже натуральных волос и вынес продукции на 800 тысяч злотых (17,3 млн рублей). Его добычей стали 50 кг элитных волос: длинных, светлых и некрашеных, известных как «девственные».

Ранее сообщалось, что в Берлине владельцы торговых точек стали скрывать кофе от покупателей из-за участившихся случаев краж. По данным СМИ, это связано с ростом стоимости зерен — они подорожали на 12,2% в апреле 2025 года.

Краснодар
Владимир Путин
кражи
девушки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили новые рекомендации по составлению школьных расписаний
Росатом бьет тревогу из-за обстрелов Запорожской АЭС
Трамп раскрыл, как Пашинян хвастался преимуществом Армении перед США
Гладков сообщил о количестве пострадавших при атаке дрона
Раскрыто число жертв из-за участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
Как красиво и необычно подарить деньги? 30 идей
Под ключ: как строят коммуникации для новых жилых комплексов
ВСУ атаковали российский регион шестой раз за день
Котел скоро захлопнется: ситуация на фронтах СВО вечером 13 августа
Северный флот назвал точное число участников масштабных учений
«Гей-триархат»: разоблачитель жены Макрона, раскрыла, кто правит Западом
Умер российский спортивный комментатор
UFC впервые в истории проведет бой в одном неожиданном месте
Наталья Водянова снялась для известного бренда в полупрозрачном платье
Драка россиян из-за книги по эзотерике попала на видео
Следователь купила квартиру у пенсионерки с деменцией за 1,5 млн рублей
Отключили горячую воду: куда звонить и как добиться перерасчета?
Не оставит шанса конкурсантам: зачем дочь Джексона зовут на «Интервидение»
В России назвали опасную особенность китайских гибридных авто
Ротару, Виторган, Пугачева: как живут уехавшие за границу внуки звезд
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.