06 августа 2025 в 18:43

Преступник вынес из салона 50 кг «девственных» волос на 17,3 млн рублей

В Варшаве из салона вынесли 50 кг натуральных волос

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Варшаве неизвестный в маске проник в салон по продаже натуральных волос и вынес продукции на 800 тысяч злотых (17,3 млн рублей), сообщает TVN 24. Его добычей стали 50 кг элитных волос: длинных, светлых и некрашеных, известных как «девственные».

Кражу мужчина совершил всего за четыре минуты. Он начал ходить по помещениям салона, но сработавшая сигнализация спугнула его. Владелец заведения уверен, что преступник знал, где находятся волосы, а также предположил, что речь идет о «заказе» именно их «девственных» экземпляров. В настоящее время грабителя ищут.

До этого в Новосибирске злоумышленники украли из ювелирного магазина 79 золотых цепочек и 16 браслетов на сумму около 4 млн рублей. Спустя всего несколько минут подозреваемого задержали полицейские вместе с награбленным. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ.

Ранее семья жителей Балахны получила условные сроки за кражи имущества соседей по дачному товариществу. Трое родственников забирали цветы, садовый инвентарь и бытовую технику — всего на сумму более 300 тысяч рублей.

Варшава
происшествия
преступники
кражи
