Готовим освежающий чай без заваривания — идеально знойным летом!

Этот напиток — настоящий спаситель в жару: легкий, ароматный и натуральный. Чай готовится без варки и сахара, при этом сохраняет максимум витаминов и свежести. Малина и мята придают напитку яркий вкус и приятный охлаждающий эффект — отличный вариант для летнего чаепития или замены сладких напитков.

Возьмите 200 г свежей малины, несколько веточек свежей мяты и 1 литр холодной питьевой воды. Мяту слегка помните руками, чтобы она раскрыла аромат. В большой кувшин положите малину и мяту, залейте водой, накройте и поставьте в холодильник минимум на 2 часа — напиток настоится и приобретёт насыщенный вкус.

Подавайте с кубиками льда, по желанию можно добавить дольку лимона или лайма.

