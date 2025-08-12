Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 08:03

Готовим освежающий чай без заваривания — идеально знойным летом!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот напиток — настоящий спаситель в жару: легкий, ароматный и натуральный. Чай готовится без варки и сахара, при этом сохраняет максимум витаминов и свежести. Малина и мята придают напитку яркий вкус и приятный охлаждающий эффект — отличный вариант для летнего чаепития или замены сладких напитков.

Возьмите 200 г свежей малины, несколько веточек свежей мяты и 1 литр холодной питьевой воды. Мяту слегка помните руками, чтобы она раскрыла аромат. В большой кувшин положите малину и мяту, залейте водой, накройте и поставьте в холодильник минимум на 2 часа — напиток настоится и приобретёт насыщенный вкус.

Подавайте с кубиками льда, по желанию можно добавить дольку лимона или лайма.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

чаи
напитки
ягоды
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам напомнили о праве на больничный даже при отсутствии болезни
Инфекционисты призвали к срочной вакцинации от опасной болезни в России
Гарри и Меган Маркл продлили контракт с известным стриминговым сервисом
В США вспомнили скрытую историю места встречи Путина и Трампа
Три человека погибли во время стрельбы на парковке в американском Остине
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В Ростовской области уточнили последствия массированной ночной атаки
Подвиг русского Рэмбо, гибель бригады ВСУ: новости СВО к утру 12 августа
Лучший подарок к 1 сентября: домашние задания в школах могут отменить
Миллионер забил жену сковородкой из-за недвижимости и сжег ее тело
Тигр-людоед растерзал мужчину, пасшего скот
В Иркутск доставили бежавшего в США виновника смертельного ДТП
Еще два российских аэропорта перестали принимать самолеты
Гегемония США оказалась под угрозой из-за пошлин для Индии
Отключения интернета в России повысили спрос на наличные
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 августа: инфографика
Женщинам назвали неприятные последствия применения гидрофильного масла
Похудевшая на 22 килограмма звезда «Интернов» показала фигуру в купальнике
«Матерые разведчики»: дроноводы ВС России накрыли «Азов» под Харьковом
Сразу 25 дронов сбили над Ростовской областью и Ставропольским краем
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.