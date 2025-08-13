Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 20:47

«Гей-триархат»: разоблачитель жены Макрона, раскрыла, кто правит Западом

Джастин Трюдо, Эммануэль Макрон и Барак Обама в представлении ИИ Джастин Трюдо, Эммануэль Макрон и Барак Обама в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, утверждающая, что жена президента Франции Брижит Макрон мужчина, заявила, что в западных странах патриархат уступил место «гей-триархату» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). И еще, добавляет она, не стоит верить пламенным речам президентов Франции и Украины Макрона и Зеленского, и уж тем более умирать за их идеи. Подробнее — читайте в материале NEWS.ru.

Кого Оуэнс назвала «театральными мальчиками»

Консервативная чернокожая политактивистка и журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X заявила, что в западных странах патриархат уступил место власти секс-меньшинств.

«Мы теряем западную цивилизацию, потому что гетеросексуальные мужчины постоянно вынуждены следовать за гомосексуальными и выбирать их. Патриархат сменился гей-триархатом. От Макрона до [Джастина] Трюдо, от Зеленского до [Барака] Обамы — мы буквально наводнены театральными мальчиками, возглавляющими страны и движения», — написала Оуэнс.

Что имела в виду журналистка под установлением гей-триархата

У секс-меньшинств полной власти нет, но они до прихода Трампа в январе этого года имели определяющее значение, объяснил политолог Владимир Скачко. Торжествовала так называемая «позитивная дискриминация»: когда меньшинство определяет политический курс и превалирует над волей большинства, сообщил эксперт.

«Права секс-меньшинств были объявлены приоритетнее, чем права обычных граждан, и они определялись, например, в вопросе, кого брать на работу. Геям давали преимущество, даже если они ничего не знали, нанимали именно их, — рассказал собеседник NEWS.ru. — Такая политика — одна из форм дезорганизации общества. Не говоря даже чисто о физиологическом сокращении населения, в котором были заинтересованы либеральные глобалисты, это еще и смещение ориентиров, нарушение любых нормальных отношений между людьми. А это тоже нужно для того, чтобы массами управлять эффективнее. Такой практикой были недовольны очень многие, и в значительной степени, Трамп победил благодаря им».

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов также обратил внимание на то, что политика США последних 10 лет, начиная с Барака Обамы, позиционировалась как ЛГБТ-ориентированная.

«И так называемое ЛГБТ-лобби, которое в Соединенных Штатах себя чувствует прекраснейшим образом, оно не просто образовано по принципу профсоюза, чтобы поддержать своих, оно перешло в агрессивную фазу. Я бы сказал, это онкологическая болезнь. Я думаю, это очевидно и ни для кого секретов здесь нет. Вообще, нужно сказать, что традиционные люди на Западе разве что последние полгода смогли свободно вздохнуть», — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Чем знаменита Кэнди Оуэнс и что ее связывало с американским президентом

36-летняя Кэндис Оуэнс получила известность благодаря своей публичной поддержке политики президента Дональда Трампа, критике Демократической партии и общественного движения Black Lives Matter.

Многим она запомнилась благодаря выступлениям и публикациям, где утверждала, что, что супруга президента Франции Брижит Макрон при рождении была мужчиной. Из-за этих заявлений семья Макронов подала на нее в суд. В 2025 году Оуэнс выпустила серию видеосюжетов под названием «Становление Брижит», в которой настаивала на своей версии.

Однако, спустя время, после личной встречи Трампа и Макрона, Оуэнс попросили отказаться от скандальной темы. Журналистка сообщила, что Трамп, якобы, заверил ее: Брижит Макрон все-таки настоящая женщина. Он, близко видел мадам, обедая с ней на вершине Эйфелевой башни. Кроме того, американский лидер сообщил, что не желает портить отношения с французским коллегой и даже пообещал Оуэнс компенсацию за отказ от подобных публикаций. После этого журналистка заявила, что совершенно разочаровалась в Трампе и ей стыдно, что она призывала людей голосовать за него.

Кэндис Оуэнс Кэндис Оуэнс Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Оуэнс упомянула Макрона и Зеленского в заявлении о власти секс-меньшинств

Схожесть идей Макрона и Зеленского — в полном игнорировании мнения общества, заявил Скачко. Во Франции и на Украине подавляющее большинство населения не хочет воевать, а власть хочет — и ее точка зрения побеждает.

«То же самое касается организации жизни общества, вопроса тех же ЛГБТ. Большинство осудило церемонию открытия Олимпиады во Франции, которую организовали власти, но она состоялось. По аналогии — большинство не приемлет работы ТЦК, но они продолжают существовать» — сказал политолог.

Если человек порочен, то он порочен во многом, убежден Милонов. То, что Зеленский наркоман, это известно было давным-давно.

«И многие наши деятели шоу бизнеса, которые ездили на Украину еще до всяких конфликтов, сталкивались с Зеленским и его женой, рассказывали, что те употребляли всякие запрещенные вещества в огромных количествах. Думаю, такой злодей и такой монстр, как Зеленский, он просто обязан быть как минимум наркоманом и еще ЛГБТ-ориентированным».

