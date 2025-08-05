Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 00:51

Макрон заключил с Трампом «сделку» ради сокрытия тайны о своей жене

Журналистка Оуэнс: Макрон помогает Трампу с Украиной взамен на молчание о жене

Эммануэль и Брижит Макрон Эммануэль и Брижит Макрон Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

Между президентом Франции Эммануэлем Макроном и американским лидером Дональдом Трампом есть договоренность по Украине, заявила журналистка и политический комментатор Кэндис Оуэнс в интервью Такеру Карлсону. Она сообщила, что первый просил хозяина Белого дома прекратить публичные обсуждения своей супруги Брижит, предлагая взамен помощь в урегулировании украинского конфликта.

По словам Оуэнс, после встречи двух лидеров с ней связались представители Белого дома с просьбой воздержаться от дальнейших высказываний о первой леди Франции. Журналистка расценивает такие действия как попытку Макрона «замять» возможный скандал ценой политических уступок.

Оуэнс не предоставила документальных подтверждений этой информации. В журналистских кругах она известна своими провокационными высказываниями.

Ранее журналистка выразила готовность к «судебной битве» с президентом Франции и его супругой Брижит. Причиной разбирательств послужила публикация, в которой Оуэнс назвала жену французского лидера трансгендером (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По ее словам, Брижит была мужчиной, которого звали Жан-Мишель Тронье.

Эммануаль Макрон
Дональд Трамп
Брижит Макрон
помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЛНР выросло число погибших после удара дрона по водоканалу
«Склифосовский», тайный брак, слухи о критике СВО: как живет Мария Куликова
Союз Милф, иноагенты и Патрики: все об отсылках в «Двух холмах» к жизни
Вспышка опасного заболевания унесла еще одну жизнь в Нью-Йорке
Олимпийская чемпионка напала на возлюбленного
В Госдуме предложили новый способ борьбы с разводами
Нерд — это новый крутой? Значение и эволюция термина
Трамп поднялся на крышу Белого дома в поисках «места для размещения ракет»
Школьник получил ожоги после игр с бутылкой и зажигалкой
Саманта Смит: правда и мифы о гибели «девочки, которая не боялась СССР»
Гидроцикл снес двух российских школьниц в Японском море
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.