Макрон заключил с Трампом «сделку» ради сокрытия тайны о своей жене

Макрон заключил с Трампом «сделку» ради сокрытия тайны о своей жене Журналистка Оуэнс: Макрон помогает Трампу с Украиной взамен на молчание о жене

Между президентом Франции Эммануэлем Макроном и американским лидером Дональдом Трампом есть договоренность по Украине, заявила журналистка и политический комментатор Кэндис Оуэнс в интервью Такеру Карлсону. Она сообщила, что первый просил хозяина Белого дома прекратить публичные обсуждения своей супруги Брижит, предлагая взамен помощь в урегулировании украинского конфликта.

По словам Оуэнс, после встречи двух лидеров с ней связались представители Белого дома с просьбой воздержаться от дальнейших высказываний о первой леди Франции. Журналистка расценивает такие действия как попытку Макрона «замять» возможный скандал ценой политических уступок.

Оуэнс не предоставила документальных подтверждений этой информации. В журналистских кругах она известна своими провокационными высказываниями.

Ранее журналистка выразила готовность к «судебной битве» с президентом Франции и его супругой Брижит. Причиной разбирательств послужила публикация, в которой Оуэнс назвала жену французского лидера трансгендером (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По ее словам, Брижит была мужчиной, которого звали Жан-Мишель Тронье.