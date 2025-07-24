Журналистка из США заявила о готовности к «судебной битве» с Макронами Журналистка Оуэнс заявила о готовности к суду с Макроном и его женой Брижит

Журналистка из США Кэндис Оуэнс выразила готовность к «судебной битве» с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит, заявив об этом на своем YouTube-канале. Причиной разбирательств послужила публикация, в которой Оуэнс назвала жену французского лидера трансгендером (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Мы восстаем против извращенцев, которые правят миром. И я хочу без обиняков заявить, что считаю тебя, Брижит, одним из них. Мне кажется, ты больной и омерзительный человек. Я полностью готова к этой битве и выступать в ней буду от имени всего мира. Увидимся в суде! — сказала журналистка.

Ранее президент Франции обратился в суд с иском против Оуэнс. Журналистка в одном из материалов утверждала, что Брижит ранее была мужчиной, которого звали Жан-Мишель Тронье. Оуэнс обвинили в распространении «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов». По мнению журналистов, Макрону придется постараться для победы в этом деле, так как судебные иски от глав государств являются редкостью.