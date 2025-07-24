Макрон подал иск против журналистки из-за высказывания про его жену FT: Макрон подал иск против журналистки из-за слов о трансгендерности его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали в суд на американскую журналистку Кэндис Оуэнс, сообщает газета Financial Times. Журналисты уточнили, что такое решение было принято из-за заявлений блогера о том, что первая леди Франции — трансгендер (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Иск насчитывает, как говорится в материале, 218 страниц. Оуэнс обвиняется в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», главным из которых является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. В статье уточняется, что случай, когда президент подает в суд из-за сетевого контента, является редкостью, и политику придется побороться в суде, чтобы доказать вину журналистки.

Ранее Апелляционный суд Парижа постановил, что французская журналистка Наташа Рей не оскорбляла Брижит Макрон, называя ее мужчиной, и действовала добросовестно. По мнению Рей, это означает, что она «предоставила очень веские и убедительные доказательства и аргументы», и правосудие доказало ее правоту.

До этого Рей опубликовала расследование о том, что первая леди Франции — трансгендер. Журналистка пыталась доказать, что до 1980-х Брижит Макрон была мужчиной, которого звали Жан-Мишель Тронье. Согласно результатам расследования, он родился в 1953 году и был женат на Катрин Озьер, которая родила ему троих детей. Журналистка назвала первого мужа Брижит Макрон Андре-Луи Озьера выдуманным персонажем.