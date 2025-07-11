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11 июля 2025 в 15:50

Журналистка рассказала о решении суда по делу о клевете на Брижит Макрон

Наташа Рей рассказала о том, что французский суд ее оправдал

Брижит Макрон Брижит Макрон Фото: London News Pictures/Global Look Press

Апелляционный суд Парижа постановил, что французская журналистка Наташа Рей не оскорбляла жену президента Франции Брижит Макрон и действовала добросовестно, сообщила сама Рей в беседе с NEWS.ru. По ее мнению, это означает, что она «предоставила очень веские и убедительные доказательства и аргументы», и правосудие доказало ее правоту.

Итак, вчера Апелляционный суд Парижа оправдал меня по делу о клевете, возбужденному против меня Брижит Макрон. Трое судей постановили, что клеветы не было и я действовала добросовестно. Это означает, что я предоставила очень веские и убедительные доказательства и аргументы. Я никогда не оскорбляла Брижит. Правосудие доказывает мою правоту, — сказала Рей.

Журналистка также добавила, что любой, кто утверждает, что она оклеветала Бриджит, клевещет. Она также заявила о готовности подавать в таких случаях в суд.

Ранее Рей опубликовала расследование о том, что первая леди Франции — трансгендер (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Журналистка пыталась доказать, что до 1980-х Брижит Макрон была мужчиной, которого звали Жан-Мишель Тронье. Согласно результатам расследования, он родился в 1953 году и был женат на Катрин Озьер, которая родила ему троих детей. Журналистка назвала первого мужа Брижит Макрон Андре-Луи Озьера выдуманным персонажем.

Эммануэль Макрон
Брижит Макрон
Франция
трансгендеры
Олеся Казакова
О. Казакова
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