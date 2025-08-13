Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 13:02

Назвавшая жену Макрона мужчиной Оуэнс призвала не умирать за Зеленского

Журналистка Оуэнс считает, что Макрон и Зеленский правят гей-триархатом

Кэндис Оуэнс Кэндис Оуэнс Фото: Lev Radin/Global Look Press

Журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X заявила, что в западных странах патриархат уступил место гей-триархату (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По ее словам, теперь гетеросексуальные мужчины вынуждены следовать за гомосексуальными, которые ограничиваются только разговорами. Оуэнс добавила, что не стоит верить пламенным речам президента Франции Эммануэля Макрона и лидера Украины Владимира Зеленского, и уж тем более умирать за их идеи.

Мы теряем западную цивилизацию, потому что гетеросексуальные мужчины постоянно вынуждены следовать за гомосексуальными мужчинами и выбирать их. Патриархат сменился гей-триархатом. От Макрона до [Джастина] Трюдо, от Зеленского до [Барака] Обамы — мы буквально наводнены театральными мальчиками, возглавляющими страны и движения, — написала журналистка.

Журналистка утверждала, что супруга президента Франции Брижит Макрон при рождении была мужчиной. Из-за этих заявлений семья Макронов подала на нее в суд.

Ранее Оуэнс заявила, что между президентом Франции и американским лидером Дональдом Трампом существует договоренность по Украине. По ее словам, французский лидер просил хозяина Белого дома прекратить публичные обсуждения своей супруги Брижит и предлагал взамен содействие в урегулировании украинского конфликта. После встречи двух лидеров с ней, как утверждает Оуэнс, связались представители Белого дома с просьбой воздержаться от дальнейших высказываний о первой леди Франции.

Брижит Макрон
Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский
Джастин Трюдо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО
Лазер-убийца, поджог Транссиба, удар по АЭС: как ВСУ атакуют РФ 13 августа
Российские военные заняли два населенных пункта в ДНР
В МИД России высказались о «дороге Трампа» в Армении
Уехавшая из России Примадонна удивила мизерными гонорарами
В МИД России назвали импульс к проведению встречи Путина и Трампа
Американист оценил вероятность сдачи Трампом Аляски в пользу России
Российскую доставку «букета Гераней» ВСУ сняли на видео
В МИД России отреагировали на возможное снятие Баку эмбарго на поставки ВСУ
Звезда «Наша Russia» рассказала, почему не худеет
Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Нижегородский суд рассмотрит дело о незаконной регистрации 348 мигрантов
Народного артиста экстренно прооперировали после двух неудачных падений
Стали известны итоги суда по крушению танкера «Волгонефть-212»
Покинувшая Россию рок-группа решила начать бизнес на родине
В ГД резко ответили Украине на подготовку провокаций в день переговоров
Зеленский рассказал о победе Путина на встрече с Трампом
Военного медика осудили за участие в СВО
Королевская семья Британии: новости, кто напал на Миддлтон
Агроном рассказал, когда лучше сажать клубнику
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.