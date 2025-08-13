Журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X заявила, что в западных странах патриархат уступил место гей-триархату (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По ее словам, теперь гетеросексуальные мужчины вынуждены следовать за гомосексуальными, которые ограничиваются только разговорами. Оуэнс добавила, что не стоит верить пламенным речам президента Франции Эммануэля Макрона и лидера Украины Владимира Зеленского, и уж тем более умирать за их идеи.

Мы теряем западную цивилизацию, потому что гетеросексуальные мужчины постоянно вынуждены следовать за гомосексуальными мужчинами и выбирать их. Патриархат сменился гей-триархатом. От Макрона до [Джастина] Трюдо, от Зеленского до [Барака] Обамы — мы буквально наводнены театральными мальчиками, возглавляющими страны и движения, — написала журналистка.

Журналистка утверждала, что супруга президента Франции Брижит Макрон при рождении была мужчиной. Из-за этих заявлений семья Макронов подала на нее в суд.

Ранее Оуэнс заявила, что между президентом Франции и американским лидером Дональдом Трампом существует договоренность по Украине. По ее словам, французский лидер просил хозяина Белого дома прекратить публичные обсуждения своей супруги Брижит и предлагал взамен содействие в урегулировании украинского конфликта. После встречи двух лидеров с ней, как утверждает Оуэнс, связались представители Белого дома с просьбой воздержаться от дальнейших высказываний о первой леди Франции.