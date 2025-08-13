Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 20:46

Умер российский спортивный комментатор

Комментатор «Матч ТВ» Скрипко умер на 79-м году жизни

Борис Скрипко Борис Скрипко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Спортивный комментатор «Матч ТВ» Борис Скрипко скончался на 79-м году жизни, сообщил телеканал. Причины смерти не раскрываются, дата и место прощания станут известны позже.

Отмечается, что Скрипко начал работать на телевидении в 1979 году. Он комментировал соревнования на 11 Олимпиадах, в том числе на Играх 1980 года в Москве. На «Матч ТВ» обсуждал боксерские поединки.

До этого стало известно о смерти норвежского джазового и рок-музыканта Бьорна Кьеллемира. Ему было 74 года. Кьеллемир получил известность как выдающийся джазовый контрабасист. В начале карьеры он участвовал и в локальных рок-группах. В 1990 году в Норвегии его признали «джазменом года».

Также на 91-м году жизни умер российский посол в отставке Анатолий Адамишин. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, во внешнеполитическом ведомстве дипломат проработал 40 лет. Известно, что в 1990-е годы Адамишин служил послом сначала в Италии (1990–1992), позже — в Великобритании (1994–1997). Помимо этого, в 1992–1994 годах он был первым заместителем главы МИД России.

спорт
смерти
бокс
Матч ТВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили новые рекомендации по составлению школьных расписаний
Росатом бьет тревогу из-за обстрелов Запорожской АЭС
Трамп раскрыл, как Пашинян хвастался преимуществом Армении перед США
Гладков сообщил о количестве пострадавших при атаке дрона
Раскрыто число жертв из-за участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
Как красиво и необычно подарить деньги? 30 идей
Под ключ: как строят коммуникации для новых жилых комплексов
ВСУ атаковали российский регион шестой раз за день
Котел скоро захлопнется: ситуация на фронтах СВО вечером 13 августа
Северный флот назвал точное число участников масштабных учений
«Гей-триархат»: разоблачитель жены Макрона, раскрыла, кто правит Западом
Умер российский спортивный комментатор
UFC впервые в истории проведет бой в одном неожиданном месте
Наталья Водянова снялась для известного бренда в полупрозрачном платье
Драка россиян из-за книги по эзотерике попала на видео
Следователь купила квартиру у пенсионерки с деменцией за 1,5 млн рублей
Отключили горячую воду: куда звонить и как добиться перерасчета?
Не оставит шанса конкурсантам: зачем дочь Джексона зовут на «Интервидение»
В России назвали опасную особенность китайских гибридных авто
Ротару, Виторган, Пугачева: как живут уехавшие за границу внуки звезд
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.