Умер российский спортивный комментатор

Спортивный комментатор «Матч ТВ» Борис Скрипко скончался на 79-м году жизни, сообщил телеканал. Причины смерти не раскрываются, дата и место прощания станут известны позже.

Отмечается, что Скрипко начал работать на телевидении в 1979 году. Он комментировал соревнования на 11 Олимпиадах, в том числе на Играх 1980 года в Москве. На «Матч ТВ» обсуждал боксерские поединки.

До этого стало известно о смерти норвежского джазового и рок-музыканта Бьорна Кьеллемира. Ему было 74 года. Кьеллемир получил известность как выдающийся джазовый контрабасист. В начале карьеры он участвовал и в локальных рок-группах. В 1990 году в Норвегии его признали «джазменом года».

Также на 91-м году жизни умер российский посол в отставке Анатолий Адамишин. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, во внешнеполитическом ведомстве дипломат проработал 40 лет. Известно, что в 1990-е годы Адамишин служил послом сначала в Италии (1990–1992), позже — в Великобритании (1994–1997). Помимо этого, в 1992–1994 годах он был первым заместителем главы МИД России.