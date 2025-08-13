В МИД России заявили о смерти посла в отставке

В МИД России заявили о смерти посла в отставке Захарова: умер российский посол в отставке Анатолий Адамишин

На 91-м году жизни умер российский посол в отставке Анатолий Адамишин, заявила РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, во внешнеполитическом ведомстве дипломат проработал 40 лет.

С прискорбием сообщаем, что умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Адамишин 1934 года рождения, — сказала Захарова.

Известно, что в 1990-е годы Адамишин служил послом сначала в Италии (1990-1992), позже в Великобритании (1994-1997). Помимо этого, в 1992–1994 годах он был первым заместителем главы МИД России.

Ранее ушел из жизни прославленный ветеран органов госбезопасности полковник КГБ СССР Владимир Зайцев. Ему было 77 лет. В органах госбезопасности Владимир Николаевич прослужил более 20 лет, начав службу в 1972 году.

Кроме того, Зайцев неоднократно участвовал в освобождении заложников. Он сыграл решающую роль в спасении пассажиров авиалайнера, захваченного вооруженной группой террористов в 1983 году в Тбилиси. За свои заслуги Владимир Зайцев был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и орденом «За личное мужество».