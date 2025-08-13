Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 19:36

В возрасте 74 лет скончался знаменитый джазовый музыкант

Умер норвежский джазовый музыкант Бьерн Кьеллемир

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Норвежский джазовый и рок-музыкант Бьорн Кьеллемир умер на 75-м году жизни, сообщает Abc Nyheter. Причина смерти артиста не уточняется. Трагедию в соцсетях подтвердили родственники музыканта.

Кьеллемир получил известность как выдающийся джазовый контрабасист. В начале карьеры он участвовал и в локальных рок-группах. В 1990 году в Норвегии его признали «джазменом года».

Бьорн Кьеллемир появился на свет в 1950 году. С начала 1970-х он жил в Осло и окончил Норвежскую музыкальную академию. Музыкант записал большое количество альбомов в составе различных коллективов и проектов. Он сотрудничал как с рок-исполнителями, так и с артистами классической сцены, а также участвовал в телевизионных и документальных программах. Его музыка звучит в нескольких саундтреках.

Ранее стало известно о кончине канадского гитариста и клавишника Ларри Гиллстрома, сооснователя хеви-метал-группы Kick Axe. Он умер от онкологии на 70-м году жизни. Музыкант до последнего работал над новым альбомом и выходил на сцену вместе с коллективом.

Норвегия
смерти
музыканты
джаз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росатом бьет тревогу из-за обстрелов Запорожской АЭС
Трамп раскрыл, как Пашинян хвастался преимуществом Армении перед США
Гладков сообщил о количестве пострадавших при атаке дрона
Раскрыто число жертв из-за участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
Как красиво и необычно подарить деньги? 30 идей
Под ключ: как строят коммуникации для новых жилых комплексов
ВСУ атаковали российский регион шестой раз за день
Котел скоро захлопнется: ситуация на фронтах СВО вечером 13 августа
Северный флот назвал точное число участников масштабных учений
«Гей-триархат»: разоблачитель жены Макрона, раскрыла, кто правит Западом
Умер российский спортивный комментатор
UFC впервые в истории проведет бой в одном неожиданном месте
Наталья Водянова снялась для известного бренда в полупрозрачном платье
Драка россиян из-за книги по эзотерике попала на видео
Следователь купила квартиру у пенсионерки с деменцией за 1,5 млн рублей
Отключили горячую воду: куда звонить и как добиться перерасчета?
Не оставит шанса конкурсантам: зачем дочь Джексона зовут на «Интервидение»
В России назвали опасную особенность китайских гибридных авто
Ротару, Виторган, Пугачева: как живут уехавшие за границу внуки звезд
«Ахмат» впервые проиграл при Черчесове
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
Общество

Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.