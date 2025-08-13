В возрасте 74 лет скончался знаменитый джазовый музыкант

Норвежский джазовый и рок-музыкант Бьорн Кьеллемир умер на 75-м году жизни, сообщает Abc Nyheter. Причина смерти артиста не уточняется. Трагедию в соцсетях подтвердили родственники музыканта.

Кьеллемир получил известность как выдающийся джазовый контрабасист. В начале карьеры он участвовал и в локальных рок-группах. В 1990 году в Норвегии его признали «джазменом года».

Бьорн Кьеллемир появился на свет в 1950 году. С начала 1970-х он жил в Осло и окончил Норвежскую музыкальную академию. Музыкант записал большое количество альбомов в составе различных коллективов и проектов. Он сотрудничал как с рок-исполнителями, так и с артистами классической сцены, а также участвовал в телевизионных и документальных программах. Его музыка звучит в нескольких саундтреках.

Ранее стало известно о кончине канадского гитариста и клавишника Ларри Гиллстрома, сооснователя хеви-метал-группы Kick Axe. Он умер от онкологии на 70-м году жизни. Музыкант до последнего работал над новым альбомом и выходил на сцену вместе с коллективом.