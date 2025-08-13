Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стали известны характеристики нового iPhone 17

Weibo: стоимость нового iPhone 17 с удвоенной памятью увеличится на $50

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Apple планирует изменить конфигурацию в новом iPhone 17, увеличив объем базовой памяти устройства вдвое — с 128 Гб до 256 Гб, сообщает Weibo со ссылкой на китайский инсайдер Instant Digital. При этом стоимость смартфона вырастет на $50 (около четырех тысяч рублей).

Если информация Instant Digital верна, то новая стартовая Pro-версия с памятью 256 Гб будет стоить $1049 (83,3 тысячи рублей) вместо прежних $999 (79,3 тысячи рублей). Ожидается, что этот шаг позволит потребителям получить значительно больше возможностей за относительно небольшую доплату.

Ранее стало известно, что Apple повысит цены на iPhone в связи с высокими пошлинами и испорченными отношениями между Индией и США. Журналисты напомнили, что американский лидер Дональд Трамп пообещал Нью-Дели увеличить пошлины на ввоз индийских товаров за покупку нефти у России.

До этого инсайдеры сообщали, что Apple кардинально изменит дизайн iPhone 17 Pro. По данным утечек, смартфон получит горизонтальный модуль камер, занимающий верхнюю треть корпуса, а логотип сместят вниз. Производители аксессуаров уже начали адаптировать свои чехлы под новую компоновку, приостановив выпуск некоторых моделей.

