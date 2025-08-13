Россиянам дали советы, как не потерять деньги из-за самозапрета на кредиты Доцент Щербаченко посоветовал проверять URL при заходе на «Госуслуги»

Чтобы не попасться в руки мошенников при оформлении самозапрета на кредиты, следует внимательно проверять URL при заходе на «Госуслуги», предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что аферисты могут менять буквы в адресе, из-за чего человек рискует перейти по неверной ссылке.

Помните, что сотрудники «Госуслуг» не звонят пользователям и не запрашивают СМС-коды. Проверяйте адрес сайта: убедитесь, что вы заходите на официальный сайт «Госуслуг». Мошенники могут менять буквы в адресе. Используйте двухфакторную аутентификацию: если это возможно, включите дополнительные меры безопасности для вашего аккаунта, — пояснил Щербаченко.

Экономист обратил внимание, что также не стоит переходить по подозрительным ссылкам, полученным от неизвестного лица под разными предлогами. Он уточнил, что мошенники могут воспользоваться чужими «Госуслугами» для кражи данных, оформления кредитов или займов на свою жертву.

Будьте бдительны и осторожны с вашими личными данными. Применяйте простые меры безопасности и всегда проверяйте информацию перед тем, как предпринимать какие-либо действия, — заключил экономист.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев ранее заявил, что самозапрет на выдачу кредитов через «Госуслуги» оформили уже порядка 13,5 млн россиян. По его словам, это позволяет гражданам не допустить нарушения их прав.